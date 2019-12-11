HABER

AB'den 100 milyar euroluk iklim paketi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2019 18:03 | Son Güncelleme

AB Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin 2050'ye kadar iklim değişikliğiyle mücadele paketini açıkladı.

AB'den 100 milyar euroluk iklim paketi

AB iklim değişikliği ile mücadele için 100 milyar euroluk fon ayıracak.AB Komisyonu'nun 1 Aralık'ta göreve başlayan yeni Başkanı Ursula von der Leyen Avrupalı Yeşil Anlaşma adını verdiği iklim değişikliğiyle mücadele paketini açıkladı.

Von der Leyen AB'de 2050 yılına kadar karbon emisyonunun mümkün olduğunca azaltılması amacıyla 100 milyar euroluk fon ayırmayı planlıyor. Von der Leyen Komisyonun 100 milyar euroyu fosil yakıt kullanımını azaltmayı hedefleyen yatırımlar için tahsis edeceğini kaydetti ve bu paketin Avrupa'nın yeni büyüme stratejisi olduğunu belirtti.

Von der Leyen'in teklifi perşembe günü üye ülkelerin temsilcileri arasında görüşülecek. Ancak kömüre bağımlı Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin bu pakete direnmesi bekleniyor.

İddialı anlaşma

Bu paketin Avrupa'nın "Ay'a insan göndermesi" anı olduğunu söyleyen von der Leyen "Avrupalı Yeşil Anlaşma oldukça iddialı ancak etkilerini değerlendirme ve atılacak adımlar konusunda çok dikkatli olacak" dedi. Anlaşma AB'nin 2050 yılına kadar enerji tedariki, sanayi, ulaşım ve tarım gibi alanlarda hayata geçirelecek programlarla mümkün olduğunca iklim dostu bir hale gelmesini hedefliyor. Hedef Avrupa'yı 2050 yılında iklim nötr bir kıta haline getirmek.

Von der Leyen 2030 yılı için daha iddialı bir hedef koyarak karbon emisyonlarını 1990 yılı seviyesinden yüzde 40 azaltma hedefini yüzde 50'ye yükseltiyor.

İklim değişikliği ile ilgili endişeler son aylarda yaşanan aşırı sıcaklar, kuraklık ve yangınlar nedeniyle artış gösterdi. İsveçli iklim koruma aktivisti Greta Thunberg dünya çapında öğrencilerin iklim değişikliğine karşı sokağa çıkmasına önayak oldu. Thunberg'in başı çektiği iklim aktivistleri siyasetçileri iklim değişikiliği konusunda atalet içinde olmakla suçluyor.

Reuters, AFP, dpa / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER WhatsApp açıkladı: Son 20 gün! WhatsApp açıkladı: Son 20 gün!
Çavuşoğlu: ‘ABD Yaptırımlarına Her Türlü Karşılık Verilir’ Çavuşoğlu: ‘ABD Yaptırımlarına Her Türlü Karşılık Verilir’ 
'Türkiye ve Çin Dünyanın En Çok Gazeteci Hapseden Ülkeleri' 'Türkiye ve Çin Dünyanın En Çok Gazeteci Hapseden Ülkeleri' 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD savaş uçakları o bölgede tespit edildi

ABD savaş uçakları o bölgede tespit edildi

Almanya’dan Türkiye’ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 28 artış

Türkiye'yi tercih ettiler!

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı: 50 yaralı

ABD hava üssü yakınında saldırı: 50 yaralı

Dünyayı ayağa kaldıran saldırıyla ilgili önemli gelişme!

Dünyayı ayağa kaldıran saldırıyla ilgili önemli gelişme!

Arjantin'in yeni devlet başkanı göreve başladı: Açlığı bitireceğiz

Arjantin'in yeni devlet başkanı göreve başladı: Açlığı bitireceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.