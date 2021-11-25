AB'den 2022 Yılında Seyahat İçin Takviye Aşı Önerisi

Avrupa Komisyonu, başka ülkelere seyahat etmek isteyen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri vatandaşlarının 2022 yılı yaz aylarında Covid-19 testleri ya da karantina uygulamasından muaf olmak için takviye aşı zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulundu.

Avrupa Komisyonu ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanan tüm aşıların seyahat amacıyla kabul edilmesi önerisi de getirdi. Bu, Çin aşılarını ve Hindistan'da imal edilen aşıları olan AB dışındaki ülke vatandaşlarının da AB'ye zorunlu olmayan seyahatler kapsamında girişine izin verilebileceği anlamına geliyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin temel yapı taşlarından biri olan seyahat serbestisine izin vermek için 27 üye ülkenin tamamında kurallar arasında uyum sağlamayı amaçlıyor. Ancak AB, vaka sayılarının rekor düzeye ulaşmasıyla birlikte yeni kısıtlayıcı uygulamalarla karşı karşıya. Çok sayıda AB ülkesi, takviye aşı uygulamasını da devreye sokuyor.

Avrupa Komisyonu, son önerilerini, Avrupa kıtasının başarılı aşılama kampanyalarına rağmen bir kez daha Covid-19 pandemisinin merkez üssü haline gelmesi ve kış aylarına girerken yeni kısıtlayıcı önlemlerin alınmaya başlanmasıyla birlikte getirdi.

Komisyon'un önerilerinin uygulanmaya konması için AB hükümetleri tarafından onaylanması gerekiyor. Hükümetler, önerilere ilişkin görüşmelere Salı günü başladı. Yunanistan, son altı ay içinde bir doz aşı olanların gelecekte serbestçe seyahat etmesine izin verilmesi gerektiği önerisinde bulundu.

Aşıların sağladığı bağışıklığın zaman içinde azaldığını göz önünde bulunduran Komisyon, ilk tur aşılarının ikinci dozunu son dokuz ay içinde olanların seyahat serbestisine sahip olması ve bu yeni önerinin 10 Ocak 2022'den itibaren geçerli olması gerektiğini kaydediyor.

AB ülkelerinde yaşayanların çoğunun son doz aşılarını 2021 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde yaptırdıkları göz önünde bulundurulduğunda bu kişilerin 2022'nin ortasında aşı geçerliliği sürelerinin dolacağı anlaşılıyor.

AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides, AB nüfusunun şu anda yüzde 65'inin aşılı olduğunu söyledi.

Kyriakides, "Herkesin seyahat edebilmesi ve mümkün olabildiğince güvenli bir hayat sürmesi için acilen çok daha yüksek aşılama oranlarına ulaşmamız gerekiyor. Ayrıca bağışıklığımızı takviye aşılarla güçlendirmeliyiz" dedi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Çarşamba günü, 40 yaş üzerindekilere öncelik verilmek kaydıyla tüm yetişkinlere takviye aşı yapılması tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Komisyonu, takviye aşıların Covid-19'un yayılmasını önlemedeki etkisine ilişkin henüz herhangi bir çalışma olmadığını, ancak takviye aşıların, birinci tur aşılara kıyasla daha fazla koruma sağlaması olasılığının yüksek olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü listesindeki aşılar AB tarafından kabul edilecek

AB'de kişilerin tam aşılı olduklarını, negatif test sonucunu ya da enfeksiyonu geçirdikten sonra iyileştiklerini gösteren Covid geçiş izinleri, seyahatte kısmi kolaylık sağlamıştı.

Mobil cihazlar üzerinden görüntülenen Covid geçiş izinleri, ülkelerin her biri tarafından ayrı ayrı verilse de AB'nin tamamında kabul ediliyor.

Yeni sistem uyarınca sadece aşılı kişiler ya da enfeksiyon geçirip iyileşenler nereden geldiklerine bakılmaksızın AB'ye zorunlu olmayan seyahatler kapsamında giriş yapabiliyor. Şu anda güvenli olarak kabul edilen ülkelerden gelen yolcular, sadece negatif test sonucu ibraz ederek AB'ye giriş yapabiliyor. Ancak güvenli ülkeler listesinin yürürlükten kaldırılması planlanıyor.

Öte yandan AB Komisyonu, AB hükümetlerini, Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım onayı verdiği aşılarla AB onaylı aşıları olan ve AB dışındaki ülkelerden zorunlu olmayan seyahat için gelenlere giriş izni vermeleri çağrısında bulundu.

AB, şimdiye kadar Pfizer-BionTech, Moderna, Avrupa'da imal edilen AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü ise bunlara ilave olarak Çin firmaları Sinopharm ve Sinovac ile Hint firması Bharat Biotech'in imal ettikleri aşıları da onaylıyor. WHO ayrıca Hindistan'da Serum Enstitüsü tarafından üretilen AstraZeneca aşısını da onay kapsamına alıyor.

Şu anda çoğu AB ülkesi, AB tarafından onaylanmamış aşıları olan kişilerin birlik üyesi ülkelere girişine izin vermiyor.

Avrupa Komisyonu, ilave önlem olarak, WHO onayı olan ancak AB tarafından onaylanmayan aşılarla aşılanan tüm yolcuların negatif Covid-19 testi ibraz etmesini zorunlu tutma önerisi de getirdi.

AB hükümetlerinin bu tavsiyeye uyup uymayacağı net değil.

Fas Fransa’yla uçuşları askıya alıyor

Öte yandan, Fas’ın 26 Kasım’dan itibaren Covid-19 nedeniyle Fransa’ya ve Fransa’dan tüm uçuşları askıya alacağı bildirildi. Karar, Fas’ın resim haber ajansı tarafından duyuruldu.

Fas daha önce de Rusya, İngiltere ve Hollanda’yla uçuşları pandemiyle ilgili endişeleri gerekçe göstererek durdurmuştu.

