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AB'den ABD ile sanayi ticaretinde 0 tarife önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström: - "(ABD'ye) AB'nin tüm sanayi malları üzerinde sıfır tarife uygulamak için hazır olduğumuzu söyledik, tabii ki ABD aynı şeyi yapıyorsa"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), ABD ile yaptığı ticaret görüşmelerinde, otomobiller de dahil tüm endüstriyel ürünlere tarifeleri kaldırmaya istekli olduğunu bildirdi.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Avrupa Parlamentosu (AP) ticaret komitesi toplantısında, “AB'nin tüm sanayi malları üzerinde sıfır tarife uygulamak için hazır olduğumuzu söyledik, tabii ki ABD aynı şeyi yapıyorsa. Bu yüzden karşılıklı bir temelde olacaktır.” dedi.

Malmström, ABD ile görüşmelerin, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nı (TTIP) yeniden başlatmak amacıyla yapılmadığını ancak "daha sınırlı bir ticaret anlaşmasını" hedeflediğini vurguladı.

“ABD’nin de aynı şeyi yapması halinde, araba tarifelerimizi bile sıfıra indirmeye istekliyiz.” diyen Malmström, anlaşmanın her iki taraf için de kazançlı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel ve Washington, gelecekteki olası bir anlaşmanın kapsamını tanımlamak için hazırlık niteliğinde bazı görüşmeler yapıyor.

Geçen hafta Washington'da yapılan ilk toplantıda, araçlara da "sıfır tarife" uygulanmasının müzakerelere dahil edilmesine yönelik AB önerisi ABD tarafından reddedildi.

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Anahtar Kelimeler:
AB ABD Tarife

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