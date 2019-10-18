AB’den ABD-Türkiye Uzlaşması Tepkisi : 'Not ettik'

Ankara’dan yapılan açıklama zirve kulislerini hareketlendirdi. Liderler, zirve sonuç bildirgesinde, “ABD ve Türkiye arasında varılan ateşkes kararını not ettiklerini” belirtti. Ancak Türkiye’ye silah satışının durdurulmasına ilişkin kararı da onayladı.

Brüksel’de “Brexit, Suriye ve genişleme” konularını görüşmek üzere toplanan AB hükümet ve devlet başkanları, çalışma akşam yemeğinde Türkiye’ye yaptırım konusunu görüşmeden hemen önce, Ankara’da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Kürt güçlerinin hedeflenen bölgelere çekilmesi için Türkiye’nin, operasyonu 5 gün askıya almayı ve tümüyle çekilmesi durumunda tamamen sona erdirmeyi kabul ettiği açıklaması geldi.

Avrupa Birliği liderleri, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği askeri operasyona ilişkin ABD ve Türkiye’nin ateşkes açıklamasını not ettiklerini açıkladı. Liderler, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği askeri operasyonu kınayan bir kararı kabul etti. Açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri de eleştirilerek, Kıbrıs yönetimine destek verildi.

Avrupa Birliği Konseyi tarafından Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyona ilişkin olarak yayınlanan sonuç bildirgesinde, Dışişleri Bakanları’nın 14 Ekim’de yayınladıkları sonuç bildirgesinin onaylandığı belirtildi. Açıklamada, “Türkiye’nin tek taraflı askeri girişimi” kınandı ve Türkiye’nin derhal bu operasyona son vermesi istendi. Türkiye’nin Suriye’den askerlerini çekmesi ve insani durumla ilgili uluslararası hukuk kurallarına uyması çağrısı da yapıldı.

Bildirgede, “Avrupa Konseyi, bu gece ABD ve Türkiye’nin tüm askeri harekatların askıya alınmasına ilişkin açıklamasını not etti. Bir kez daha Türkiye'yi askeri eylemine son vermeye, güçlerini geri çekmeye ve uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya çağırıyor” denildi. Ayrıca 14 Ekim 2019 tarihli Konsey sonuçları doğrultusunda, Üye Devletlerin Türkiye'ye silah ihracatı lisansı vermeyi durdurma kararı verdiklerini hatırlatıldı.

Buna göre, her üye devlet, kendi silah anlaşmaları doğrultusunda, Türkiye’ye silah satışını durdurma yöntemini kendisi belirleyecek.

Açıklamada ayrıca, Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz kaynaklarını kullanmak isteyen Türk gemilerinin "yasadışı sondajının" kınandığı da yineledi.

