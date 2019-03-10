HABER

AB’den ABD vatandaşlarına vize zorunluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları, 2021’den itibaren Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret etmek için vize almak zorunda kalacak.Avrupa Birliğinin (AB) resmi sitesinde yapılan açıklamada, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) programı kapsamında ABD vatandaşlarının artık Avrupa’ya seyahat etmek için vize almaları gerektiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları, 2021’den itibaren Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret etmek için vize almak zorunda kalacak.
Avrupa Birliğinin (AB) resmi sitesinde yapılan açıklamada, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) programı kapsamında ABD vatandaşlarının artık Avrupa’ya seyahat etmek için vize almaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, ABD vatandaşlarının ETIAS vizesinin 3 yıl geçerli olacağı ve bu vizeyle Schengen Bölgesi’nde bulunan 26 ülkeye giriş yapılabileceği kaydedildi. ABD dışında Japonya ve Venezuela’nın da aralarında bulunduğu toplam 60 ülke vatandaşının AB Schengen Bölgesi’ne giriş yapması için vize istenecek.
Konuyla ilgili AB’den yapılan açıklamada, Avrupa Birliği sınırlarından kimlerin geçtiğinin bilinmesinin çok önemli olduğu belirtilerek, “Bu şekilde Avrupa’ya kimlerin seyahat ettiğini kendileri buraya gelmeden bileceğiz” denildi.
ETIAS vizesinin 2021’den itibaren uygulamaya konulacağı belirtildi.

PARTNEREbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldiEbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi
Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandıDrone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı
Karadeniz mutfağında farklı lezzet; hamsili mantıKaradeniz mutfağında farklı lezzet; hamsili mantı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Korkunç! Trabzon'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Korkunç! Patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Tahliye edildiler

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Tahliye edildiler

İstanbul'da bir polis gece kulübü sahibini vurdu

Polis gece kulübü sahibini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.