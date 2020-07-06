AB'den ABD'ye Uçak Sübvansiyonlarıyla İlgili Sert Mesaj

Avrupa Birliği (AB), ABD’yle 2004 yılından bu yana Airbus ile Boeing’e verilen sübvansiyonlara yönelik devam eden uzlaşmazlığın çözüme bağlanmaması ve Trump yönetiminin AB’ye yönelik bir dizi ticari soruşturma açma kararlı adımlar atılacağı uyarısında bulundu.

İlk olarak Amerika’nın 2006 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) taşıdığı uzlaşmazlık, Almanya, Fransa, İspanya ve İngiliz uzay ve havacılık firması BAE Systems’ın ortaklığındaki uçak üreticisi Airbus’a 22 milyar dolar değerinde yasadışı sübvansiyon sunulduğu iddiasına dayanıyor. Amerikalı yetkililer, bu desteğin 200 milyar dolardan fazla kar elde edilmesiyle sonuçlandığını savunuyor.

Diğer taraftan, karşıt bir iddiayla hukuki adım atan AB’li yetkililerse Amerikan uçak firması Boeing’e çoğunlukla ar-ge projeleri için olmak üzere 23 milyar dolar tutarında ‘ticaret dengesini bozar nitelikli’ devlet desteği sunulduğunu ileri sürüyor.

Dünya Ticaret Örgütü, Amerika’nın Airbus’a sunulan sübvansiyonlar nedeniyle 7,5 milyar dolar tutarında Avrupa ürününe vergi koyma hakkı olduğu kararına varmıştı. Ancak Dünya Ticaret Örgütü’nün Avrupa’nın nasıl bir karşılık vereceğine ilişkin olarak Eylül ayında karara varması gerekiyor.