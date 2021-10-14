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AB'den Afganistan için 1 milyar euro yardım

14.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB, G20 zirvesinde Afganistan'a yönelik yardım vaadini 1 milyar euroya yükseltti.

AB'den Afganistan için 1 milyar euro yardım

Afganistan için G20 bünyesinde bir çalışma grubu kurulmasını öneren Erdoğan ise "Türkiye olarak bu grubun başkanlığına talibiz" dedi.Avrupa Birliği (AB), Afganistan konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde bu ülkedeki "büyük insani ve sosyo-ekonomik çöküşün önüne geçilmesi" için planladığı yardım paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Liderlerin video konferansla katıldığı zirvede konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Afganistan ve komşu ülkeler için 700 milyon euro ek yardımda bulunacağını duyurdu. AB daha önce de acil insani yardımlar için 300 milyon euro yardım vaadinde bulunmuştu. G20 zirvesinde açıklanan meblağ ile birlikte AB'nin Afganistan'a yönelik yardım vaadi 1 milyar euroya yükseldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, açıklanan 700 milyon euroluk yardımın 450 milyon eurosunun Taliban'dan kaçan Afganlara ev sahipliği yapan komşu ülkelere verileceğini belirtti.

Von der Leyen, AB fonunun "doğrudan" Afganlara yönelik bir destek olduğunu ve yapılan yardımın Brüksel tarafından tanınmayan Taliban hükümetine değil, bölgede faaliyet gösteren uluslararası örgütlere aktarılacağını vurguladı.

Merkel: Taliban'a rağmen Afganistan'a yardım etmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel de radikal İslamcı Taliban'a rağmen Afganistan'a yardım etmek gerektiğini söyledi. G20 zirvesinde konuşan Merkel, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'na da görev düştüğünü ifade ederek, "Afganistan'daki finans sistemi çökerse, bunun kimseye yararı olmayacağını" kaydetti. Böyle bir durumda bu ülkeye insani yardım da sağlanamayacağını belirten Merkel, Almanya'nın Afganistan'a insani yardım için 600 milyon euro kaynak ayırdığını ifade etti.

Erdoğan'dan çalışma grubu önerisi

İtalya'nın ev sahipliğindeki G20 zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Afganistan için G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını önerdi. Erdoğan "Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz" diye ekledi.

"Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil, uluslararası ölçekte de kritik önemdedir" diyen Erdoğan, "Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır" diye konuştu.

DW,rtr,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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