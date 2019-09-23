BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Amazon ormanlarındaki yangınlara ilişkin, "Ağaçların yetişmek için yıllara ihtiyacı var ancak yanması bir dakika." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Tusk, Amazon ormanlarındaki yangınlara ilişkin eylem toplantısında konuştu.

Ormanların yanmasının nerede ve ne ölçüde olduğuna bakılmaksızın bir trajedi olduğuna dikkati çeken Tusk, "Ağaçların yetişmek için yıllara ihtiyacı var ancak yanması bir dakika. Aslında bunu bildiğimizi sanıyoruz ama Amazon ormanlarının yanması gibi bir şok ancak bizi uykudan uyandırabildi." değerlendirmesinde bulundu.

Tusk, "Kimseye ders vermek istemiyoruz, buna hakkımız yok çünkü kendi tarihimiz de büyük ölçüde sanayileşme ve arazi açmak için ormanların yok edilmesinden ibaret." dedi.

Ormanların olmadığı bir gezegenin çöle dönüşeceğine işaret eden Tusk, "Ormanların yakılması sadece çevreci aktivistlerin sorunu değil. Onlar, milyonlarca sıradan Avrupalının duygularına seslendi." ifadesini kullandı.