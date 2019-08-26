AB'den Amazon ormanlarındaki yangınlara tepki

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Brezilya hükümetinin Amazon ormanlarındaki yangına göz yummasının, AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasını riske attığını bildirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde, Brezilya'nın Paris Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Andreeva, "Bu yükümlülükler arasında Amazon ormanlarındaki ağaçsızlaştırma politikasının durdurulması da bulunuyor. AB olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini yakından takip ediyoruz." dedi.

Brezilya hükümetinin Amazon ormanlarının yok olmasına göz yumması halinde AB üyelerinin MERCOSUR ile anlaşma imzalamasını beklemenin zor olduğunu belirten Andreeva, Birliğin orman yangınlarının durdurulması için uydu fotoğraflarının paylaşılması dahil çeşitli alanlarda desteğini sunduğunu ifade etti.

Konunun, AB dışişleri bakanları tarafından perşembe günü ele alınması bekleniyor.

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangını meydana geldiği bildirildi. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı.