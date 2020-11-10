AB'den Amerika'ya 4 Milyar Dolarlık Gümrük Tarifesi Misillemesi

Avrupa Birliği, 15 yıldır süren Airbus-Boeing anlaşmazlığında, Amerika’yla bilek güreşine girmeyi seçti. AB yönetimi, Joe Biden'ın gelişini beklemeden ABD'ye, gümrük tarifesi misillemesi kararı aldı. AB, Airbus karşısında, Boeing'e yapılan devlet desteklerini gerekçe göstererek, Amerika'dan alınan ürünlere toplam 4 milyar dolarlık gümrük vergisi artışı getirdi. AB Maliye ve Ticaret Bakanları toplantısında, kararın ertelenmesini isteyen Dönem Başkanı Almanya'nın çabaları, sonuçsuz kaldı. Geçtiğimiz hafta Brüksel kulislerinde, Avrupalı pek çok diplomat misilleme için yeni hükümetin göreve gelmesinin beklenmemesi gerektiğini savunmuş, hızla gümrük tarifeleri konusunda ABD'ye yaptırım uygulanmasını istemişti. AB, Boeing'e yapılan "yasa dışı" devlet yardımlarıyla ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurmuş, DTÖ, AB'nin başvurusunu haklı bulmuştu. Avrupa Birliği, Biden'ın seçilmesinden 2 gün sonra, yeni hükümetin göreve gelmesini beklemeden, Amerikan ürünlerine karşı yeni tarifeleri açıkladı. Bu tarifelere göre, tüm Boeing uçak modellerine yüzde 15 vergi uygulanacak. Ayrıca, tütün, tatlı patates, buğday, bitkisel yağlar, meyveler ve meyve suları gibi Amerikan tarım ürünleri veya alkol ve çikolata gibi tarımsal gıda ürünlerine, traktör, bisiklet, kumarhane ekipmanları ve yedek parça gibi imal edilmiş ürünlere, yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirildi.

Avrupa ticaret bakanları toplantısının ardından açıklama yapan AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis "Bu çok eski sorunu çözmek istediğimizi açıkça belirttik. Maalesef, elimizden gelen tüm çabalarımıza rağmen, bu adımı Amerika Birleşik Devletleri'nin ilerleme kaydetmemesi nedeniyle atıyoruz. Bu yaptırımlar, Amerika'nın uyguladığı önlemleri yansıtıyor. Biz çatışmanın tırmandırılmasını istemiyoruz. Ama tüm çabalarımız, Amerikan tarafının hiçbir çaba göstermemesi nedeniyle boşa çıktı" dedi. Dombrovskis, bir taraftan da uzlaşma için açık kapı bırakarak "ABD'yi, her iki tarafın da mevcut karşı önlemlerini terk etmeyi kabul etmeye çağırıyoruz. Vergileri kaldırmak, her iki tarafın da kazandığı bir süreci getirir" dedi. Zamanlama tartışması AB'nin kararına Amerika'dan tepki gecikmedi. Washington Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer yaptığı açıklamada "AB'nin DTÖ kurallarını yalnızca kendine uygun olduğunda önemsediğini gösteren kararından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını" dile getirdi.

Bir Amerikalı kaynağın AFP'ye yaptığı açıklamaya göreyse dosya, henüz kapanmadı. ABD ve AB, Boeing ve Airbus etrafında uzun yıllardır süren bilek güreşine bir son vermek için perde arkasında, pazarlıkları sürdürüyor. "Biden beklenmeliydi" Kulislerde Özellikle ABD'ye çok sayıda ürün ithal eden Almanya başta olmak üzere bazı AB ülkeleri, bu kararın zamanlamasını eleştirdi. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier dün yaptığı açıklamada "ABD seçimlerinden önce dostane bir çözüm bulunsaydı ve müzakere edilmiş bir çözüm başlatmaya hazır olsaydık çok mutlu olurduk" diyerek kararın ertelenmemesinden üzüntü duyduklarını belirtti. Altmaier "Joe Biden'ın seçim zaferinden sonra büyük beklentiler var ve ABD'nin ticaret de dahil olmak üzere çok taraflı bir yaklaşıma döneceğini umuyoruz" dedi. ABD'nin gümrük tarifelerinden büyük zarar gören Fransız Şarap ve Alkollü içecek İhracatçıları Federasyonu (FEVS), Amerikan'ın yeni misillemeye gitmesinden korkarak "Avrupa'nın acil vergi açıklamasını anlamadıklarını" dile getirdi.