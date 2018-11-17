AB'den Anadolu Kültür operasyonuna tepki

Tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Anadolu Kültür girişimine yönelik soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gerçekleştirilen gözaltılara Avrupa Birliği'nden (AB) tepki geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Maja Kocijancic, "Türkiye'de bu sabah tanınmış birçok akademisyen ve sivil toplum temsilcisinin gözaltına alınması endişe verici. Yetkililerin, masumiyet karinesi ilkesi temelinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tutuklu yargılamalarla ilgili düzenlemelerine uyumlu bir şekilde çok hızlı bir çözüm bulması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kocijancic, "Eleştirel seslere yönelik tekrar eden gözaltılar ve sivil toplum temsilcilerine geniş çaplı baskının sürmesi, Türk hükümetinin daha önce deklare etmiş olduğu insan hakları ve temel özgürlüklere bağlılığına ve hukukun üstünlüğü ile yargı alanında duyurduğu reformlara ters düşüyor" dedi. Kocijancic, bu konuları 22 Kasım'da Ankara'da Mogherini'nin de katılacağı Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nda gündeme getireceklerini belirtti.