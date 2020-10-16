AB’den Ankara’ya Yeniden Yaptırım Tehdidi

Zirvede AB ülkeleri, Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne desteklerini yineledi. AB liderleri, sonuç bildirgesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikalarını bir kez daha kınadı. Bildirgede, "Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'yi eylemlerini tersine çevirmeye ve tutarlı ve sürekli bir şekilde yumuşama için çalışmaya çağırır” ifadesine yer verdi.

Önceki zirvede “müzakereye şans tanınması ancak yaptırım olasılığının da elde tutulması” kararı alan liderler, Türkiye’nin limana çektiği Oruç Reis gemisini yeniden sismik araştırma yapmak için Akdeniz’e göndermesi üzerine konuyu ele aldı.

AB liderler zirvesi, Corona virüsü ile mücadele ve Brexit dosyalarını görüşmek üzere Brüksel’de toplandı. Zirvenin ikinci gününde liderler, Türkiye ve Doğu Akdeniz krizini konuştu.

Liderler ayrıca, Oruç Reis'in, Yunanistan'ın Meis adasının güneyine geri dönmesini kınadı.

AB liderleri, Ankara'nın tek taraflı eylemlerine son vermemesi halinde formüle edilen yaptırım tehdidini hatırlattı. Liderler aynı zamanda, kapalı tutulan tatil beldesi Maraş kentine girişin yeniden açılması yönündeki kararını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kararına Ankara'nın destek vermesini de kınadı.

“Provokasyonlara boyun eğmeyeceğiz”

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden ve provokasyonlarından üzüntü duyuyoruz” diyerek Ankara’nın aldığı son kararı eleştirdi. Michel, Aralık ayında bir zirve öngördüklerini ve konunun bu zirvede tüm boyutları ile ele alınacağını da dile getirdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu rolü üstlenen Almanya Başbakanı Angela Merkel de, "Türkiye'nin son zamanlarda aldığı ve açıkça provokasyon niteliğindeki tek taraflı önlemlerin gerginliği artırdığı konusunda hemfikiriz. Bu çok talihsiz bir durum" diye konuştu. Ancak Merkel, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin her iki tarafın da yararına olduğunu" vurguladı.