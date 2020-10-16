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AB’den Ankara’ya Yeniden Yaptırım Tehdidi

16.10.2020 18:14 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ krizlerinin görüşüldüğü zirvenin ardından, Türkiye’nin adımlarının AB’yi “kışkırtan nitelikte” olduğunu belirterek, devam etmesi halinde ekonomik yaptırım uygulanacağı tehdidini yineledi

AB’den Ankara’ya Yeniden Yaptırım Tehdidi

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ krizlerinin görüşüldüğü zirvenin ardından, Türkiye’nin adımlarının AB’yi “kışkırtan nitelikte” olduğunu belirterek, devam etmesi halinde ekonomik yaptırım uygulanacağı tehdidini yineledi.

AB liderler zirvesi, Corona virüsü ile mücadele ve Brexit dosyalarını görüşmek üzere Brüksel’de toplandı. Zirvenin ikinci gününde liderler, Türkiye ve Doğu Akdeniz krizini konuştu.

Önceki zirvede “müzakereye şans tanınması ancak yaptırım olasılığının da elde tutulması” kararı alan liderler, Türkiye’nin limana çektiği Oruç Reis gemisini yeniden sismik araştırma yapmak için Akdeniz’e göndermesi üzerine konuyu ele aldı.

Zirvede AB ülkeleri, Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne desteklerini yineledi. AB liderleri, sonuç bildirgesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikalarını bir kez daha kınadı. Bildirgede, "Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'yi eylemlerini tersine çevirmeye ve tutarlı ve sürekli bir şekilde yumuşama için çalışmaya çağırır” ifadesine yer verdi.

Liderler ayrıca, Oruç Reis'in, Yunanistan'ın Meis adasının güneyine geri dönmesini kınadı.

AB liderleri, Ankara'nın tek taraflı eylemlerine son vermemesi halinde formüle edilen yaptırım tehdidini hatırlattı. Liderler aynı zamanda, kapalı tutulan tatil beldesi Maraş kentine girişin yeniden açılması yönündeki kararını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kararına Ankara'nın destek vermesini de kınadı.

“Provokasyonlara boyun eğmeyeceğiz”

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden ve provokasyonlarından üzüntü duyuyoruz” diyerek Ankara’nın aldığı son kararı eleştirdi. Michel, Aralık ayında bir zirve öngördüklerini ve konunun bu zirvede tüm boyutları ile ele alınacağını da dile getirdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu rolü üstlenen Almanya Başbakanı Angela Merkel de, "Türkiye'nin son zamanlarda aldığı ve açıkça provokasyon niteliğindeki tek taraflı önlemlerin gerginliği artırdığı konusunda hemfikiriz. Bu çok talihsiz bir durum" diye konuştu. Ancak Merkel, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin her iki tarafın da yararına olduğunu" vurguladı.

Zirvenin ardından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Bu provokasyonlara hiçbir şekilde boyun eğmeme arzumuzu yineledik ve Türkiye'nin davranışının gelişimine bağlı olarak önümüzdeki aylarda kararlarla geri döneceğimizi kaydettik" dedi.

Hem müzakere hem yaptırım masada

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ekim ayı başındaki zirveden sonra, Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımların hazır olduğunu "Ankara’nın yasadışı eylemlerine devam etmesi durumunda” ellerindeki tüm araçları kullanacaklarını söylemişti. Ancak geçtiğimiz zirvede Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tavırlarının Aralık zirvesine kadar izlenmesi ve bu sürecin ardından karar verilmesi üzerinde de uzlaşılmıştı

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