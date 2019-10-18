AB'den anlaşmayla ilgili temkinli açıklama

Ortak açıklamada harekata son verilmesi çağrısı yinelendi.Brüksel'de dün başlayan iki günlük Avrupa Birliği (AB) zirvesinde bir araya gelen liderler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri harekâtı na ara vermesi sonrasında bir ortak açıklama yaptı.

AB Konseyi'nin açıklamasında, "AB Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de kabul edilemez şekilde insanların acı çekmesine neden olan, IŞİD ile mücadeleyi sekteye uğratan ve Avrupa'nın güvenliğini ağır bir şekilde tehdit eden tek taraflı askeri eylemini kınar" denildi.

AB açıklaması Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla askeri harekâtın 120 saatliğine durdurulacağının ve Kürtlerin güvenli bölgeden çekilmesiyle sonlandırılacağının bildirilmesi sonrası geldi.

"AB Konseyi bu akşam askeri operasyonu durdurma konusunda yapılan ABD-Türkiye açıklamasını not eder" denilen ortak açıklamada 28 üye ülkenin liderleri "Türkiye'nin askeri eylemlerine son vermesi, askerlerini geri çekmesi ve uluslararası insani hukuka saygı göstermesi" çağrısında bulundu.

AB Konseyi'nin konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği de vurgulandı.

AFP, DW/SSB, BK

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