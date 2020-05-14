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AB'den "aşı için öncelik ABD'de" açıklamasına tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2020 18:12 | Son Güncelleme

Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin, üzerinde çalıştığı aşıda önceliğin ABD'de olacağı yönündeki açıklamasına AB ve Fransa hükümetinden tepki geldi.

AB'den "aşı için öncelik ABD'de" açıklamasına tepki

AB Komisyonu aşının küresel bir kamu malı olması gerektiğine vurgu yaptı.Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Hudson’ın,üretilecek bir koronavirüs aşısının teslimatı için önceliğin ABD’de olacağı yönündeki açıklamalarının ardından, AB Komisyonu bulunacak aşının tüm ülkelere dağıtılması çağrısı yaptı.

AB Komisyonu koroanvirüse karşı geliştirilecek aşıya erişimde ülkeler arası farklılık olmaması gerektiğine vurgu yaptı. AB Komisyonu sözcüsü, aşının küresel bir kamu malı olması, aşıya erişimin de "adil ve genel" olması gerektiğini belirtti. Açıklamada dayanışma ve sıkı bir koordinasyonun hastalığa karşı en etkili ve en güvenli yanıt olacağı vurgulandı.

AB Komisyonu sözcüsü, bir aşı geliştirilir geliştirilmez AB Komisyonu'nun mümkün olan en kısa sürede aşının kullanımına izin çıkması için çalışacağını belirtti. Sözcü bunun ardından ise aşıya erişimin sağlanarak Avrupa’da üretiminin genişletilmesinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'ye aşı çalışmalarına katılma çağrısı

AB Komisyonu sözcüsü, Washington’ın koronavirüse karşı aşı geliştirmek için dünya genelinde yürütülen çalışmalara hala katılma şansının bulunduğuna dikkat çekti.

AB Komisyonu'nun girişimiyle koronavirüse karşı küresel mücadele için Mayıs ayı başında düzenlenen konferansta katılımcı ülkeler toplamda 7,4 milyar euro ödeme sözü vermişti. Bu ülkeler arasında ABD ise bulunmuyordu.

Elysee Sarayı’nda Sanofi yetkilileriyle görüşme

Konuyla ilgili gelişmelerin ardından Sanofi yetkililerinin önümüzdeki hafta Fransız Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda (Elysee) üst düzey bir görüşmeye katılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Bu yorumlar başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bu konu üzerine çalışan herkesi rahatsız etti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamayı yapan yetkili, Sanofi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Hudson'ın Cumhurbaşkanlığı’ndan doğrudan aranıp aranmadığı yönünde ise bir bilgisi olmadığını belirtti.

Fransız hükümetinden temsilciler de Sanofi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Hudson’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Fransa’nın Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Sud Radio adlı radyo kanalına verdiği demeçte "Şu ya da bu ülkenin maddi bir gerekçeyle erişimde özel haklara sahip olması bizim için kabul edilemez" diye konuştu.

Sanofi Fransa sorumlusu AB'den "etkili" yardım talep etti

Sanofi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Hudson yaptığı bir açıklamada, koronavirüs aşısının öncelikle Amerikalılara verilmesinin "muhtemel" olduğunu söylemişti. Sanofi’nin Fransa sorumlusu Olivier Bogillot ise Fransız televizyonu BFMTV’ye verdiği demeçte bu yönde bir açıklama yapmadı.

Bogillot ilaç firmasının ABD ile bir işbirliğine başladığının doğru olduğunu belirtti. Firma’nın Fransa sorumlusu Bogillot, Avrupa Birliği’nin de aşı projesini hayata geçirebilmek için aynı şekilde "etkili" olarak yardımda bulunması gerektiğini vurguladı.

dpa,AFP/BW,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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