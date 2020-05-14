AB'den "aşı için öncelik ABD'de" açıklamasına tepki

AB Komisyonu aşının küresel bir kamu malı olması gerektiğine vurgu yaptı.Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Hudson’ın,üretilecek bir koronavirüs aşısının teslimatı için önceliğin ABD’de olacağı yönündeki açıklamalarının ardından, AB Komisyonu bulunacak aşının tüm ülkelere dağıtılması çağrısı yaptı.

AB Komisyonu koroanvirüse karşı geliştirilecek aşıya erişimde ülkeler arası farklılık olmaması gerektiğine vurgu yaptı. AB Komisyonu sözcüsü, aşının küresel bir kamu malı olması, aşıya erişimin de "adil ve genel" olması gerektiğini belirtti. Açıklamada dayanışma ve sıkı bir koordinasyonun hastalığa karşı en etkili ve en güvenli yanıt olacağı vurgulandı.

AB Komisyonu sözcüsü, bir aşı geliştirilir geliştirilmez AB Komisyonu'nun mümkün olan en kısa sürede aşının kullanımına izin çıkması için çalışacağını belirtti. Sözcü bunun ardından ise aşıya erişimin sağlanarak Avrupa’da üretiminin genişletilmesinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'ye aşı çalışmalarına katılma çağrısı