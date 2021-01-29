AB'den aşı ihracatına kontrol mekanizması

AB Komisyonu, AstraZeneca firmasıyla yaşanan tedarik krizi sonrasında, Birlik içinde üretilen aşıların ihracatının gözetimi için mekanizma oluşturdu. Mekanizma çerçevesinde AB, belirli durumlarda ihracatı engelleyebilecek.

Komisyon Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, aşı üreticileriyle ilgili olarak "Bu şirketlere üretimlerini artırmaları için ödeme yaptık ve şimdi teslimat gerçekleştirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Mekanizmanın son derece acil bir ihtiyaçtan dolayı oluşturulduğuna işaret eden Dombrovskis, hedefin tam şeffaflığı sağlamak olduğunu söyledi.

Mart sonuna kadar yürürlükte olacak

Mekanizmanın Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girmesi ve Mart ayı sonuna kadar geçerli olması planlanıyor. Mekanizma, sadece AB Komisyonu ile satın alım sözleşmesi imzalamış şirketlerin aşılarını kapsayacak.

Komisyon'un sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kiryakidis de "Kendimizi herhangi bir ülkeye karşı koruyor değiliz. Hiçbir ülkeyle rekabet ya da yarış halinde de değiliz" açıklamasını yaptı.