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AB'den "Aşı İhracında Daha Sıkı Kontrol" Kararı

24.03.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birlik, Corona virüsü aşılarının ihracında daha katı davranma kararını açıkladı. Karar, Birlik üyesi ülkelerde aşılama programını hızlandırma amacıyla alındı

AB'den "Aşı İhracında Daha Sıkı Kontrol" Kararı

Avrupa Birliği (AB) Corona virüsü aşılarının ihracında daha katı davranma kararını açıkladı. Karar, Birlik üyesi ülkelerde aşılama programını hızlandırma amacıyla alındı.

27 AB üyesi ülkenin liderlerinin katılacağı zirve öncesinde açıklanan karara göre, “diğer ülkelere aşı yardımında geride kalma pahasına” AB ülkelerinde kullanılmak üzere aşı üretimine ve aşılamaya hız verilecek.

Diğer taraftan, AB’den resmi olarak ayrılan İngiltere’nin AB ülkelerine kıyasla çok daha fazla sayıda vatandaşını aşılamış olması dikkat çekerken, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis Komisyon adına bugün yaptığı açıklamada aşı ihraç oranlarına da değindi.

“AB’den İngiltere’ye yaklaşık 10 milyon doz aşı ihraç edildi ancak İngiltere’den AB’ye sıfır doz aşı ihraç edildi” diyen Dombrovskis, “Bu, oran denge hususuna bakmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Son verilere göre, İngiltere’de yetişkinlerin yüzde 45’i en az bir doz aşı olurken, AB’de bu oran şu ana kadar yüzde 14’e ulaşabildi.

İngiliz Başbakan Boris Johnson ise aşılarla ilgili gerginliği azaltma çabasıyla geçen günlerde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil diğer Avrupalı liderlerle telefonda görüştü. Johnson, dün bir basın toplantısında yaptığı açıklamada da “Tüm Avrupa kıtasında aynı pandemiye karşı mücadele veriyoruz. Aşılar uluslararası bir faaliyete dayanıyor. İngiltere, aşıların dağıtımında Avrupalı ortaklarla çalışmayı sürdürecek. Biz bu ülkede, aşıların ya da aşılama malzemelerinin engellenmesine hiçbir şekilde sıcak bakmıyoruz” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise son 6 hafta içinde 33 ülkeye 41 milyon doz aşının ihracının onaylandığına vurgu yaparak, bunun uluslararası aşı ihracı çabalarında en üst sıralarda yer aldığına dikkat çekti.

Leyen ayrıca, AB nüfusunun tamamına yetecek dozda aşının garanti altına alındığını ancak bu dozların AB vatandaşlarına “vakitli ve yeterli bir şekilde dağıtımının sağlanması gerektiğini” söyledi.

AstraZeneca ile Pfizer-BioNTech firmalarının aşı üretimi planlarını geciktirmesi ise Corona virüsüyle mücadele açısından hala gündemin başlıca konuları arasında.

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