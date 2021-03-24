AB'den "Aşı İhracında Daha Sıkı Kontrol" Kararı

Avrupa Birliği (AB) Corona virüsü aşılarının ihracında daha katı davranma kararını açıkladı. Karar, Birlik üyesi ülkelerde aşılama programını hızlandırma amacıyla alındı.

27 AB üyesi ülkenin liderlerinin katılacağı zirve öncesinde açıklanan karara göre, “diğer ülkelere aşı yardımında geride kalma pahasına” AB ülkelerinde kullanılmak üzere aşı üretimine ve aşılamaya hız verilecek.

Diğer taraftan, AB’den resmi olarak ayrılan İngiltere’nin AB ülkelerine kıyasla çok daha fazla sayıda vatandaşını aşılamış olması dikkat çekerken, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis Komisyon adına bugün yaptığı açıklamada aşı ihraç oranlarına da değindi.

“AB’den İngiltere’ye yaklaşık 10 milyon doz aşı ihraç edildi ancak İngiltere’den AB’ye sıfır doz aşı ihraç edildi” diyen Dombrovskis, “Bu, oran denge hususuna bakmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Son verilere göre, İngiltere’de yetişkinlerin yüzde 45’i en az bir doz aşı olurken, AB’de bu oran şu ana kadar yüzde 14’e ulaşabildi.