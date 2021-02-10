AB’den aşı konusunda özeleştiri

Von der Leyen birliğin aşıları onay konusunda geciktiğini ve aşı üreticilerine çok fazla güvendiğini söyledi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu oturumunda birliğin aşı tedariği konusunda yaşadığı sorunlar hakkında soru ve eleştirileri dinledi. Von der Leyen birliğin aşıların onayı konusunda geciktiğini ve aşı üreticilerine çok fazla güvendiğini söyledi.

"Onay konusunda çok geç kaldık. Büyük miktarda üretim konusunda fazlaca iyimserdik ve belki de sipariş ettiklerimizin vaktinde teslim edileceğinden fazlaca emindik" diyen Komisyon Başkanı "Kendimize neden böyle oldu ve bundan ne ders çıkarabiliriz diye sormalıyız" şeklinde konuştu.

AB'nin 27 üye ülke için ortak sipariş verdiği aşı tedariği programını savunan Von der Leyen "Sadece bir grup büyük oyuncunun, büyük üye devletlerin acele edip diğer herkesin elinin boş kaldığını düşünemiyorum bile. Bu pazarımız ve Avrupa’nın birliği için ne anlama gelirdi" dedi.

Komisyon Başkanı aşı programının hız kazandığını ve 17 milyon kişinin aşılandığını belirterek yaz sonuna kadar toplam nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefini tutturacaklarını savundu. AB üyesi ülkelerin toplam nüfusu 447 milyon seviyesinde bulunuyor.