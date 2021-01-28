AB’den aşı üreticilerine uyarı

İşbirliği ve sabır çağrısı yapan DSÖ ise "Aşı üreticileri ellerinden geleni yapıyor" dedi.AB Konseyi Başkanı Charles Michel, aşı üreticisi şirketlerle geciken aşı tedariklerine ilişkin yürütülen görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandığı takdirde, aşıların temini için hukuki yollara başvurabileceklerini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Michel dört AB liderine yazdığı 27 Ocak tarihli mektupta Michel, "Meselenin şirketlerle diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesine ilişkin tüm çabaları destekliyorum" ifadesini kullandı. Michel, "Ancak eğer tatmin edici bir sonuç elde edilmezse, tüm seçeneklerimizi değerlendirmemiz ve tüm hukuki yolları ve sözleşmeler çerçevesinde tasarrufumuzdaki icra tedbirlerini kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Bir AB yetkilisi ise, AB ile aşı üreticileri arasındaki mevcut sözleşmelerin ihlal edilmesi durumunda, Brüksel'in aşı ihracatını yasaklayabileceğini söyledi. Avrupa Komisyonu, ihracat konusunda atılacak adımları Cuma günü görüşecek.

Aşı üreten büyük şirketlerin, üretim sorunları nedeniyle üzerinde anlaşılan miktarda aşıyı AB ülkelerine tedarik edememesi, Brüksel ile şirketler arasında krize neden olmuş bulunuyor. Bunun üzerine AB, İngiltere-İsveç merkezli şirket AstraZeneca'ya açıkça ve sert tepki göstermişti. AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot ise, Brüksel'in eleştirileri karşısında, AB'nin sipariş vermekte çok geç kaldığını söylemişti.