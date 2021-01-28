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AB’den aşı üreticilerine uyarı

28.01.2021 20:12 | Son Güncelleme:
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Aşı tedariği tartışması kızışırken, AB Konseyi Başkanı Michel, hukuki yollara başvurabilecekleri uyarısında bulundu.

İşbirliği ve sabır çağrısı yapan DSÖ ise "Aşı üreticileri ellerinden geleni yapıyor" dedi.AB Konseyi Başkanı Charles Michel, aşı üreticisi şirketlerle geciken aşı tedariklerine ilişkin yürütülen görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandığı takdirde, aşıların temini için hukuki yollara başvurabileceklerini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Michel dört AB liderine yazdığı 27 Ocak tarihli mektupta Michel, "Meselenin şirketlerle diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesine ilişkin tüm çabaları destekliyorum" ifadesini kullandı. Michel, "Ancak eğer tatmin edici bir sonuç elde edilmezse, tüm seçeneklerimizi değerlendirmemiz ve tüm hukuki yolları ve sözleşmeler çerçevesinde tasarrufumuzdaki icra tedbirlerini kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Bir AB yetkilisi ise, AB ile aşı üreticileri arasındaki mevcut sözleşmelerin ihlal edilmesi durumunda, Brüksel'in aşı ihracatını yasaklayabileceğini söyledi. Avrupa Komisyonu, ihracat konusunda atılacak adımları Cuma günü görüşecek.

Aşı üreten büyük şirketlerin, üretim sorunları nedeniyle üzerinde anlaşılan miktarda aşıyı AB ülkelerine tedarik edememesi, Brüksel ile şirketler arasında krize neden olmuş bulunuyor. Bunun üzerine AB, İngiltere-İsveç merkezli şirket AstraZeneca'ya açıkça ve sert tepki göstermişti. AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot ise, Brüksel'in eleştirileri karşısında, AB'nin sipariş vermekte çok geç kaldığını söylemişti.

DSÖ: Aşı üreticileri elinden geleni yapıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, aşı üreticilerinin arzdaki eksikliği gidermek için aralıksız çalıştığını söyledi.

Perşembe günü açıklamalarda bulunan Kluge, "Dayanışma, dünyadaki her ülkenin aşılamaya tam olarak aynı anda başlaması anlamına gelmiyor. Herkes güvende olmadan hiç kimse güvende değil" diye konuştu. Kluge, "Sabırlı olmalıyız, aşılama zaman alacak" dedi.

Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşılarının AB'ye tedarik edilme sorunlarına ilişkin Kluge ve DSÖ Avrupa aşı uzmanı Siddharta Datta, hükümetler ve aşı üreticilerine "emekleme sürecinde ortaya çıkan" sorunları çözme konusunda işbirliği yapma çağrısında bulundu. Kluge, "Gerçek şu ki, bir aşı kıtlığı var. Ancak üreticilerin eksiklikleri kapatmak için 7/24 çalıştığına şüphemiz yok. Gecikmelerin de gelecekte ekstra üretim yaparak telafi edileceğine eminiz" şeklinde konuştu.

DSÖ, mevcut aşıların dünyanın zengin ve yoksul ülkeleri arasında eşit biçimde dağıtılması gerektiğine ilişkin çağrısını da yineledi.

AB ülkeleri, aşı konusunda İsrail, Birleşik Krallık ve ABD'nin çok gerisinde bulunuyor. Almanya, Fransa ve İspanya'daki birçok aşı merkezinde aşı randevuları iptal edildi veya erteleniyor.

Reuters/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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