AB'den Aşı Uyarısı

Avrupa'da aşı kampanyası henüz istenen hıza ulaşamazken, ilk kez İngiltere’de belirlenen mutasyona uğramış yeni Corona virüsü nedeniyle pek çok ülkede vaka sayılarında yüksek artışlar kaydedilmeye başlandı. Tüm AB ülkelerinin, aşı yarışına girmeden, "eşit ve adil bir sistemle" aşı kampanyası yürütmesi için ortak inisiyatif alan Avrupa Birliği, bazı üyelerin kendi olanaklarıyla aşı almaya girişmeleri üzerine harekete geçti. Aşı olma konusundaki tereddütleri gidermek üzere İspanya'da yargı devreye girerken, Vatikan'da da Papa Francis'in Corona virüsü aşısı olduğu açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü ise Corona virüsünün mutasyona uğrayan iki yeni türünden İngiliz tipi virüsün dünyada 50 ülkede, Güney Afrika tipi virüsün de 20 ülkede tespit edildiğini açıkladı. İngiltere'de virüsün yeni türü nedeniyle rakamlarda artış devam ederken, son 24 saat içinde bin 564 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 47 bin 525'e yükseldi.Böylece ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 84 bin 767'yi aşarken, toplam vaka sayısı da 3 milyon 211 bin 576'ya ulaştı. İngiliz türü virüsün en çok yayıldığı bölgelerden Avrupa'da, henüz rakamlar İngiltere'deki seviyeye ulaşmadan, hükümetler daha sert önlem almak için harekete geçti.

Avrupa Birliği, ortak aşı anlaşmasının dışında kendi inisiyatifi ile aşı alma girişiminde bulunan ülkelere, attıkları imzaya saygı duyarak, bireysel girişimlerde bulunmama uyarısı yaptı. Almanya'nın, Pfizer ve BioNTech ile ayrı bir mutabakat imzalaması, Kıbrıs Rum Kesimi'nin ise İsrail'den aşı tedarik etme çabaları üzerine, AB'ye üye 27 üye sağlık bakanını uyardı. AB sağlık bakanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşen AB Sağlık Komisyonu Başkanı Stella Kyriakides, tüm üyelerin Haziran ayında imzaladıkları anlaşmayla, kendi adlarına ön aşı siparişlerinimüzakere etme yetkisini AB Komisyonu'na devrettiklerini hatırlattı. Kyriakides, "Lütfen, imza atılan anlaşma ile Corona virüsü aşıları için, aynı laboratuvarlarla, kendi tedarik prosedürlerinizi başlatamayacağınızı hatırlatmama izin verin. Aşılanan kişi sayısını da düzenli olarak bize rapor etmenizi istiyoruz. Ulusal düzeydeki baskıları ve yurttaşlarınızın kaygılarını anlıyorum. Ancak paralel anlaşmalar yapmak, sadece, meyvesini şimdiden veren bir Avrupa yaklaşımını baltalamaya yarar"dedi.

Avrupa ülkeleri bir taraftan, aşı bulma ve yurttaşlarını kitlesel olarak aşılama kampanyalarını hızlandırmaya çalışırken, diğer taraftan da İngiliz türü mutasyona uğrayan ve yüksek hızda yayılan yeni Corona virüsüyle mücadele için alarma geçti. Fransa 3'üncü karantinaya girmeyi tartışıyor Avrupa'da aşılama kampanyası en yavaş giden ülkelerden Fransa'da, hem kampanyanın hızlandırılması için hem de ülkede görülen yeni tip İngiliz virüsünün yayılmaması için tedbirler artırılıyor. Bakanlar Kurulu'nu ve güvenlik zirvesini toplayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzmanlar ve ilgili bakanlarla, ülkede yalnızca bazı bölgelerde uygulanan "Akşam 18.00'de sokağa çıkma yasağının" tüm ülkeye yayılması ya da karantina önlemlerine geri dönülmesini tartışıyor. Başbakan Jean Castex, Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısı ile yeni önlemleri duyuracak. İngiltere'den sonra İrlanda alarmda Yeni tür virüsün merkezi İngiltere'de genel karantina önlemlerine geçilirken, yeni tür virüs nedeniyle, pandemiye karşı mücadelede başarılı adımlar atan İrlanda, bir kaç hafta gibi kısa bir süre içinde, dünyada virüsün en çok bulaştığı, yüksek bulaşma oranına sahip bir ülke haline geldi. İkinci karantina kararı ile Aralık ayında AB'nin virüsün yayılma hızı en düşük ülkesi olan İrlanda, Ocak ayında, Oxford Üniversitesi rakamlarına göre,"1 milyon nüfusa bin 288" bulaşma oranıyla, AB birincisi oldu. Aralık ayı sonunda 93 bin vakaya sahip İrlanda, Ocak ayının ilk iki haftasında 150 bin vaka eşiğini geçti. AB'de İrlanda'yı, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya izliyor.

İrlanda sağlık yetkilileri hastane ve yatak kapasitelerinin ise dolmak üzere olduğu uyarısında bulunuyor. İspanya'da hakim kararıyla aşı Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ağırlıklı olarak, Corona aşısının gönüllülük esasına göre yapılması kararı aldı. Ancak İspanya'nın Saint-Jacques de Compostelle kent mahkemesinde bir hakim, kızının itirazına rağmen, huzurevinde kalan bir kadının aşılanması yönünde karar verdi. Huzurevi yönetiminin, nöbetçi mahkemeye başvurması üzerine dosyayı görüşen mahkeme, kendisi hakkında karar alamayacak kadar yaşlı olan kadının aşılanmasını istedi. Mahkeme kararında, "Kızının yan etkiler konusundaki çekincelerini anlamakla beraber, aşının hiçbir şey yapmamaktan daha az riskli olduğuna hüküm getirilmiştir. Kızının kararı, huzurevi sakininin sağlık durumunun sürdürülmesi ve yaşamsal risklerden kaçınması konusundaki çıkarlarına aykırıdır" denildi. Papa da Vatikan'da aşı oldu Aşının yan etkileri tartışmalarına karşı Avrupa'da ve dünyada politika, sanat, bilim çevreleri toplu aşı kampanyaları düzenlerken, aşı olan ünlülere 84 yaşındaki Papa Francis de katıldı. Vatikan'a yakın Amerikan, İtalyan ve Arjantin medyasına göre, Papa Francis, diğer Vatikan üyeleriyle birlikte, Vatikan sınırları içinde yer alan VI. Paul Mahkeme salonunun girişinde aşılandı.