AB’den Aşıda “Patent Feragatı Yerine İhracatı Arttırma” Çağrısı

Avrupa Komisyonu, ABD ve diğer büyük imalatçıları, Corona virüsü aşılarının fikri mülkiyet haklarından feragat etmekten bahsetmek yerine, Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi ürettiklerini ihraç etmeye çağırdı.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB liderleri zirvesinin oturum aralarında düzenlediği basın toplantısında, fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesi konusundaki tartışmaların, kısa ve orta vadede tek bir doz Corona virüsü aşısı üretimine hizmet etmeyeceğini söyledi.

Von der Leyen, "Bu tartışmayı yönetmeye açık olmalıyız. Ancak bu tartışmayı yaptığımızda, etraflıca bir değerlendirme yapmamız gerekiyor, çünkü şimdi tüm dünya için aşıya ihtiyacımız var. Avrupa Birliği, dünyanın büyük ölçekte ihracat yapan tek kıtasal veya demokratik bölgesidir" dedi

AB Komisyonu Başkanı, Avrupa tarafından üretilen Corona virüsü aşısının yaklaşık yüzde 50’sinin Dünya Sağlık Örgütü destekli COVAX programındakiler de dahil olmak üzere neredeyse 90 ülkeye ihraç edildiğine dikkat çekti.

Von der Leyen, ‘’Fikri mülkiyet haklarından feragat etme tartışmasına giren herkesi de, kendi bölgelerinde üretilenlerin büyük bir kısmını ihraç etmeye istekli olma taahhüdünde bulunmak üzere bize katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.