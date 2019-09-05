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AB’den Atina’ya: Türkiye’ye sığınmacı iadelerini artırın

05.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Ege’deki Yunan adalarında sığınmacı sayısı artıyor.

Avrupa Komisyonu Yunanistan’dan Türkiye’ye daha fazla sığınmacı iade etmesini istedi.Die Welt gazetesinin haberine göre Avrupa Komisyonu Yunanistan’dan Türkiye’ye daha fazla sığınmacı iade etmesini istedi. Gazete haberini Avrupa Komisyonu’nun göçün gelişimiyle ilgili hazırlanan özel bir raporuna dayandırdı. Raporda Yunanistan’dan Türkiye’ye sığınmacıları “geri gönderme işlemlerinin” “düşündürücü bir biçimde yavaş” yapıldığı ifade edildi. Ayrıca “geri göndermelerin etkin bir biçimde yapılabilmesi için Yunan makamlarıyla koordineli bir biçimde hareket etmeye ihtiyaç olduğu” belirtildi. “İltica konusundaki nihai kararların da artırılması” gerektiği de raporda ifade edildi.

Ege’deki Yunan adalarında bulunan sığınmacıların durumuna değinilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Yunan makamlarının derhal harekete geçmesi gerekliliği hâlâ bir ihtiyaçtır, adalardaki yükü azaltmak ve iadeleri artırmak için stratejik bir hareket tarzı da buna dâhildir.”

Avrupa Komisyonu Die Welt’e kimi eksikliklere rağmen adalarda altyapının, zayıf durumdaki ilticacıların naklinin iyileştirildiğini; daha iyi kabul ve kimlik belirleme merkezleri kurularak sığınmacılar için durumun sürekli daha iyiye gittiğini açıkladı. Ayrıca Avrupa Komisyonu’nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos’un Yunan makamları ve yeni hükümet ile yakın temas halinde olduğu belirtildi.

Midilli Adası’ndaki aşırı derecede yoğun olan Moria sığınmacı kampında çarşamba günü yaklaşık 300 çocuk sığınmacı protesto düzenlemişti. Polis gösteri yapan çocuklara biber gazıyla müdahale etmişti.

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (ifo) Uluslararası Göç Araştırmaları Direktörü Panu Poutvaara da Deutsche Welle Türkçe’ye verdiği mülakatta İdlib’den yeni bir mülteci akını olması halinde AB ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının çökebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında, 2016 yılının Mart ayında imzalanan Mülteci Geri Kabul Anlaşması gereğince, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçen sığınmacılar Türkiye’ye iade edilebiliyor.

DW / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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