AB’den Avrupa’da İslamcı terör uyarısı

Salmi, tehdidin "yüksek düzeyde" olduğunu söyledi.Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadeleden Sorumlu Komiseri İlkka Salmi, İslamcı terör tehdidinin kıta çapında, "yüksek düzeyde" devam ettiğini dile getirerek Avrupalılara, "terörizm tehlikesinin Avrupa’da da mevcut olduğunun farkında olma" çağrısında bulundu.

Salmi, "Hilafet (IŞİD) Irak ve Suriye’de yenilgiye uğrasa da IŞİD ideolojisinin devam ettiğini ve Avrupa’nın güvenliğine etkisi olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız" ifadelerini kullandı.

İslamcı terör tehdidi dışında Almanya ve diğer AB ülkelerindeki aşırı sağcı şiddete de dikkat çeken Salmi, aşırı sağcılığın bazı üye ükeler tarafından "yüksek risk" olarak değerlendirildiğini belirterek, "Almanya ve diğer ülkeler bunu gerçek bir tehdit olarak gördüğünü işaret ediyor" dedi.

"Afganistan'dan insani nedenlerle geliniyor"

Salmi Afganistan'da Taliban’ın yönetimi devralmasından sonra yaşanan göçmen akını ile radikal İslamcıların gelmiş olabileceği ihtimalini ise düşük görüyor.

"Terörist veya terör gruplarıyla ilintili kişilerin AB'ye girmek için gizli yöntemler kullanmasını, küçük bir ihtimal" olarak değerlendiren Salmi, bu kişilerin AB’ye öncelikle insani nedenlerle geldiğinin altını çizdi. Ancak Afganistan'dan AB'ye gelenleri üye devletlerin yakından incelemeye tabi tutmasının teşvik edileceğini belirtti. Salmi ayrıca, güvenlik kurumlarının "her türlü faaliyete hazırlıklı olması gerektiğini" vurguladı.

AFP / SSB,ET

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