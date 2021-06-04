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AB'den Belarus'a Uçuş ve Hava Sahası Konusunda Sert Yaptırım

04.06.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Belarus’a yönelik sert bir uçuş yasağını uygulamaya sokuyor. Buna göre Belarus uçakları AB hava sahası üzerinde uçamayacak ve AB ülkesi limanlarına iniş yapamayacaklar

AB'den Belarus'a Uçuş ve Hava Sahası Konusunda Sert Yaptırım

Avrupa Birliği Belarus’a yönelik sert bir uçuş yasağını uygulamaya sokuyor. Buna göre Belarus uçakları AB hava sahası üzerinde uçamayacak ve AB ülkesi limanlarına iniş yapamayacaklar. AB diplomatları yasakların Cuma gece yarısından itibaren uygulamaya gireceğini söylüyorlar.

Bu karar geçtiğimiz, ay muhalif bir gazeteciyi gözaltına almak için hava sahası üzerinde bir yolcu uçağını zorla indirmesinin ardından Belarus yönetimine karşı yaptırımların bir parçası olarak alındı.

Avrupa Hava Trafiği Kontrol Dairesi EuroControl, hergün Belarus üzerinde 400 civarı sivil uçağın seyrettiğini bunlardan 300 kadarının ülkenin hava sahasını kullanan transit uçuşlar olduğunu belirtiyor. Hergün 100 kadar AB ve İngiliz hava yolu şirketine ait uçağın Belarus hava sahasını kullandığı ifade ediliyor.

Yaşanan krizin ardından Lufhansa, SAS, Air France, LOT,airBaltic ve Finnair Belarus hava sahasını kullanmama kararlarını açıklamıştı.

Belarus’un resmi havayolu şirketi Belavia’da Avrupa’da aralarında Amsterdam, Helsinki, Milano, Varşova, Frankfurt ve Roma’nın bulunduğu 20’den fazla şehire düzenli olarak uçuşlar düzenliyor. Ancak yeni karar uyarınca bu uçuşlar da yapılamayacak.

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