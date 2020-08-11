AB'den Belarus'a yaptırım sinyali

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'ta resmi sonuçlara göre Aleksandr Lukaşenko tarafından açık farkla kazanılan seçimlerle ilgili uyarıda bulundu.

Belarus'ta 1994'ten beri iktidarda olan Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlandığı açıklanan seçimlere hile karıştığını savunan Belarusluların düzenlediği protesto gösterilerine yapılan polis müdahalesi sonucunda en az bir kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.

Seçim sonuçları ve çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulunan Borrell, "Belarus makamlarının eylemlerini değerlendireceğiz ve AB'nin Belarus'la ilişkisini derinlemesine gözden geçireceğiz" dedi.

Borrell, AB üyesi 27 ülkeyle yapılan istişarenin ardından hazırlanan açıklamada, Belarus makamlarının uyguladığı "orantısız ve kabul edilemez şiddetin" en az bir kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

"Belarus halkı daha iyisini ediyor"

Seçimler öncesinde düzenlenen geniş katılımlı muhalefet gösterilerine atıfta bulunarak "Belarus halkı, demokratik değişim yönündeki arzusunu seçim kampanyasında gösterdi" ifadesini kullanan Borrell, "Belarus halkı daha iyisini hak ediyor" dedi.