HABER
  4. AB’den Berlin Konferansına yönelik resmi açıklama

AB’den Berlin Konferansına yönelik resmi açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 17:03 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu (AB) Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Almanya’nın Başkenti Berlin’de düzenlenen Libya konulu konferansa ilişkin ortak bir basın açıklaması yayınladı.AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Libya konulu Berlin Konferansı, Libya krizinin bu en kritik noktasında, en etkili bölgesel ve uluslararası ortakları bir araya getirmiştir" denildi."55 madde üzerinde mutabık kalındı"AB Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından yapılan ortak açıklamada, "Katılımcı ülke ve kuruluşlar tarafından 55 madde üzerinde mutabık kalınmıştır.

AB’den Berlin Konferansına yönelik resmi açıklama

Avrupa Komisyonu (AB) Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Almanya’nın Başkenti Berlin’de düzenlenen Libya konulu konferansa ilişkin ortak bir basın açıklaması yayınladı.
AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Libya konulu Berlin Konferansı, Libya krizinin bu en kritik noktasında, en etkili bölgesel ve uluslararası ortakları bir araya getirmiştir" denildi.

"55 madde üzerinde mutabık kalındı"
AB Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından yapılan ortak açıklamada, "Katılımcı ülke ve kuruluşlar tarafından 55 madde üzerinde mutabık kalınmıştır. Katılımcılar ateşkesi tehlikeye atacak her türlü tedbir ve ilave askeri destekten kaçınacaklarını taahhüt etmiştir. Ayrıca bu hususların hızlı biçimde takip edilmesi konusunda da anlaşmaya varılmıştır. Bu, ileriye dönük atılmış önemli bir adımdır" ifadeleri kullanıldı.
İkili, yapılan ortak açıklamayla AB olarak Libya’daki krize en sürdürülebilir çözümün, Libya halkının ihtiyaçlarına öncelik veren BM öncülüğündeki ara buluculuk çabalarıyla bulunabileceğini teyit ettiklerini belirtti. Açıklamada, "Çatışmayı sona erdirecek ve uzun soluklu barışın tesisini sağlayacak yegane şey, Libya’nın liderlik ettiği ve Libya halkının sahiplendiği bir siyasi süreçtir" denildi.
"Bölgede istikrar ve refah için Libya’nın birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz" diyen Leyen ve Borrel, "Bu aynı zamanda Avrupa Birliği için de önemlidir" diyerek AB üyesi ülkelere de anlaşmaya riayet edilmesi mesajını verdi. Geçtiğimiz haftalarda ateşkes anlaşması yapılması ve siyasi sürecin yeniden başlatılması için Libyalı taraflar ve bölgesel ve uluslararası ortaklarla temaslarda bulunduklarını belirten ikili, "Bugün yapılanlar önemli bir ilk adımı oluşturmakla birlikte, daha yapılması gereken çok iş var" ifadelerini kullandı.
Resmi açıklamada ayrıca, AB’nin konferansa müteakip adımların atılması sürecinde önemli bir rol üstlenmeye kararlı olduğunun altı çizildi.
"Ateşkesin izlenmesine ve silah ambargosuna saygı gösterilmesine en iyi nasıl katkıda bulunabileceğimizi değerlendireceğiz" denilen açıklamada, AB Dışişleri Bakanları Zirvesine işaret edilerek, "AB Dışişleri Bakanları anlaşmanın hayata geçirilmesine AB’nin nasıl katkı sağlayabileceğini ele alacaklar" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “KKTC’de, 2020 yıllında da 5 açık deniz sondaj hedefimiz var”Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “KKTC’de, 2020 yıllında da 5 açık deniz sondaj hedefimiz var”
CHP’li Öztrak: “Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim”CHP’li Öztrak: “Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim”

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Diğer Haberler
CHP'den 'doğalgaz faturası' çağrısı

Doğalgaz faturaları için flaş çağrı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Partili milletvekili Köylü’den 'kumar iddiaları' hakkında suç duyurusu

AK Partili Köylü: Bana ve partimize karşı büyük bir kumpas var

Son dakika! Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Bittiğinde Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

Bittiğinde Türkiye'nin en büyüğü olacak!

İYİ Parti'nin konferans için hazırladığı afişle ilgili AK Parti'den suç duyurusu

İYİ Parti'nin o afişine suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.