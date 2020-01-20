HABER
  4. AB’den Berlin yorumu: “Sadece bir basamak oldu”

AB’den Berlin yorumu: “Sadece bir basamak oldu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:47 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Berlin’de gerçekleştirilen Libya konulu konferansa ilişkin, “Sadece bir basamak oldu” yorumunda bulundu.AB Dışişleri Bakanları Konseyi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Berlin’de gerçekleştirilen Libya konulu konferansa ilişkin, “Sadece bir basamak oldu” yorumunda bulundu.
AB Dışişleri Bakanları Konseyi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı. 28 üye ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Borrell, “Yeni yıl yeni zorluklarla başladı, ikinci kez dışişleri bakanlarıyla toplandık. Ana konumuz Libya oldu ancak hiçbir karar almadık, Berlin’de alınan kararlara bağlı kalındı” ifadelerini kullandı.
Berlin Konferansı’na değinen Borrel, “Berlin’de bir ateşkes ön anlaşması yapıldı ancak henüz kesinleşmiş bir nihai ateşkes anlaşması yapılamadı. Berlin ateşkese giden yolda sadece bir basamak oldu, çünkü kesin bir ateşkes kararı almak mümkün değildi. Biz de bugün AB Dışişleri Bakanlarıyla birlikte gelecek günlerde karşılaşabileceğimiz olası durumları ele aldık, ancak AB adına Libya konusunda yeni bir karar da almadık” ifadelerini kullandı.
Libya’ya uygulanan silah ambargosunu hatırlatan Borrell, “Ambargoya riayet edilmesini ve kesin bir ateşkes anlaşmasına varılmasını ümitle bekliyoruz” dedi. Borrell, Konsey toplantısında Sahara bölgesinin de ele alındığını belirterek, “Libya bir tümör gibi etrafını da hasta ediyor. Bu anlamda Sahara bölgesinde son yılda sadece ölen asker sayısı bin 500’ü geçti. AB olarak bu bölgedeki askeri varlığın arttırılmasına karar verildi” açıklamasında bulundu.
Öğle yemeği sırasında Orta Doğu’da barış sürecine ilişkin konuların ele alındığını, İran konusunda da AB dışişleri bakanlarını İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı görüşme konusunda bilgilendirdiğini aktaran Borrell, İran ve nükleer anlaşmaya riayet edilmesine ilişkin olarak geleceğe dair AB’nin yol haritasını bakanlarla birlikte ele aldıklarını belirtti. Ayrıca iklim diplomasisinin nasıl güçlendirilebileceğini ele aldıklarını bildiren Borrell, AB olarak iklim konusunda hassas davrandıklarını ancak dünya çapında büyük etki sahibi ülkelerin de iklim diplomasisi ile etkilenmesinin hedeflendiğini belirtti. Dışişleri bakanlarının diğer gündem maddelerini ise Venezuela ve Bolivya’daki gelişmelerin oluşturduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Yamaçtan kopan kaya yola düştüYamaçtan kopan kaya yola düştü
Diyarbakır’da ele geçirilen patlayıcılar Beşiktaş saldırısında kullanılanlar ile aynı çıktıDiyarbakır’da ele geçirilen patlayıcılar Beşiktaş saldırısında kullanılanlar ile aynı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY'nin Hollanda'daki uçak kazasının ardındaki skandal gerçek! Boeing ve ABD'li yetkiler örtbas etmiş

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’da kar yağışı başladı

Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs tellere asılı kaldı

Direksiyon başında kriz geçirdi! Faciaya ramak kala

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca direksiyonu kırdı

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca...

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

İran'da Türkçe kitap basan yayınevi kapatılarak sahibi hapse atıldı

İran'da Türkçe kitap basan yayınevi kapatılarak sahibi hapse atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.