AB'den Biden'a: Transatlantik işbirliğini güçlendirelim

Avrupa Birliği Biden'a transatlantik işbirliğini yoğunlaştırma çağrısı yaptı.ABD başkanı seçilen Joe Biden'a tüm dünyadan tebrik mesajları geliyor. Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada, İrlanda Biden'ı kutlayan ilk ülkeler arasında yer alırken Avrupa Birliği'nden de mesaj geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mesajında ABD-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı. "Avrupa Komisyonu yeni hükümet ve yeni kongre ile işbirliğini yoğunlaştırmaya hazırdır" denilen açıklamada işbirliğinin güçlendirilmek istendiği başlıklar arasında "Covid-19 pandemisiyle, pandeminin ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla mücadele", "iklim değişikliği", "halkın yararına dijital transformasyon", "ortak güvenliğin güçlendirilmesi" ve "kurallar temelinde çok taraflı sistemin reforme edilmesi" sayıldı. "Avrupa Birliği ve ABD dost ve müttefiktir, vatandaşlarımız en derin ilişkileri paylaşıyor. Birlikte, kökleri ortak tarihte ve demokrasi, özgürlük, insan hakları, sosyal adalet ve açık ekonomi gibi ortak değerlerde yatan, eşi benzeri görülmemiş bir transatlantik ortaklık kurduk" denilen açıklamada "Bu ortaklık, liberal kurallara dayalı uluslararası düzene yıllar boyunca dayanak oldu ve Atlantik'in her iki yakasında bir istikrar, güvenlik ve refah çıpası olmayı da sürdürüyor" denildi.

Merkel: Transatlantik dostluğumuzun yeri doldurulamaz Almanya Başbakanı Angela Merkel de tebrik mesajında "Başkan Biden ile gelecekteki işbirliğinden" ötürü memnuniyet duyduğunu söyledi. Donald Trump döneminde kötüleşen transatlantik ilişkilerin iyileşmesini umduğunu belirten Merkel "Eğer bu çağın büyük zorluklarıyla baş etmek istiyorsak, transatlantik dostluğumuzun yeri doldurulamaz" ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter üzerinden "Yeni bir transatlantik başlangıç, yeni bir anlaşma için işbirliğimize yatırım yapmak istiyoruz" dedi. Biden'ı ilk kutlayanlar arasında İrlanda Başbakanı Micheal Martin vardı. Demokrat siyasetçinin İrlandalı bir aileden gelmesine vurgu yapan Martin "İrlanda Joe Biden’ın seçiminden dolayı gururludur” ifadelerini kullandı. Trump ile sık sık anlaşmazlık yaşayan siyasetçilerden Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Biden’ı tebrik etti. "Kanada ve ABD dünya sahnesinde eşi benzeri olmayan olağanüstü bir ilişkiyi paylaşıyor. Ortak coğrafyamız, ortak çıkarlarımız, derin kişisel bağlantılarımız ve güçlü ekonomik bağlarımız bizi yakın dostlar, partnerler ve müttefikler haline getiriyor" diyen Trudeau, Biden ve Harris yönetimiyle çalışmayı iple çektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Biden ve Harris'i Twitter üzerinden kutladı. İklim politikalarında Trump ile anlaşamayan Macron "Güncel zorluklarla baş etmede yapacağımız çok şey var. Birlikte hareket edelim" ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da tebrik mesajında ABD'nin İngiltere'nin "en önemli müttefiki" olduğunu belirtti. Harris'i "tarihi başarısı" nedeniyle tebrik eden Johnson "iklim değişikliğinden ticarete ve güvenliğe, ortak öncelikler üzerinde yakın çalışmayı" umduğunu belirtti. İlk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan Öte yandan Türkiye'den Biden'a ilk tebrik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan geldi. Kılıçdaroğlu, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'i Türkçe ve İngilizce tebrik ederek, "Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" dedi. HDP de Biden'a tebrik mesjaı gönderdi. HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’e ilettikleri mesajda, "Ağır pandemik koşullar altında yürütülen rekabetçi bir seçim kampanyası sonucunda ABD Başkanı seçilmenizden dolayı Halkların Demokratik Partisi adına sizi kutluyoruz. Sayın Kamala Harris’in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika’nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.