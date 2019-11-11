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AB'den Bolivya'ya itidal çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:09 | Son Güncelleme

AB'den Bolivya'ya itidal çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Bolivya'da tüm tarafların "itidalli ve sorumlu" davranarak ülkeyi "güvenilir" seçimlere götürmeleri gerektiğini söyledi.

Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyinden önce basına açıklamada bulunan Mogherini, toplantının ana gündem maddelerinin Afganistan ve Körfez bölgesindeki güvenlik durumu olacağını söyledi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un da toplantıya katılacağını belirten Mogherini, bu çerçevede AB'nin ülkenin kalkınmasına sağlayacağı katkıların görüşüleceğini ifade etti.

Mogherini, dışişleri bakanlarının aynı zamanda İran nükleer anlaşmasına ilişkin gelişmeleri de ele alacağı bilgisini paylaştı.

- "Bolivya'yı yakından takip ediyoruz"

Mogherini, toplantının gündem maddesi olmamasına rağmen Bolivya'daki gelişmelerin de masaya yatırılacağını belirterek, "Tüm taraflara itidalli ve sorumlu davranarak ülkeyi barışçıl şekilde güvenilir seçimlere götürmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

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(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Fede AB Bolivya İRAN Körfez Mogherini Sudan

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