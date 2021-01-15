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AB’den Bosna-Hersek’e sığınmacı suçlaması

15.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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AB’den Bosna-Hersek’e sığınmacı suçlaması

Bosna-Hersek’teki Lipa sığınmacı kampı ve çevresinde bin 900 sığınmacının eksi 15 dereceyi bulan sıcaklıkta dışarıda uyumak zorunda kaldığı bildirildi.

Bosna-Hersek'teki Lipa sığınmacı kampı ve çevresinde bin 900 sığınmacının eksi 15 dereceyi bulan sıcaklıkta dışarıda uyumak zorunda kaldığı bildirildi. Welt'in haberine göre AB bu durumdan Bosnalı yetkilileri sorumlu tutuyor.

Bosna-Hersek'teki sığınmacı kampı Lipa ve çevresinde bin 900 sığınmacının eksi 15 dereceyi bulan sıcaklıkta dışarıda uyumak zorunda kaldığını bildiren Welt gazetesi, Avrupa Birliği (AB)‘nin bir iç raporuna dayandırdığı haberinde bazı sığınmacıların COVID-19 semptomları gösterdiğini aktardı.

AB tarafından üye ülke adayı olan Bosna-Hersek'teki sığınmacıların durumu uzun süredir eleştiriliyor. AB verilerine göre Bosna Hersek'te 8 bin sığınmacı bulunuyor. Bosna-Hersek'in Hırvatistan, dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) sınırında bulunan Lipa kampı Noel'e bir gün kala kapatılmıştı.

Raporda ayrıca Bosna Ordusu tarafından sağlanan ısıtmalı çadırların iyi durumda olmadığı belirtilerek "Sığınmacılar çadırdaki deliklerden su girdiğinden ve ısıtma sisteminin benzinle çalışmasından dolayı hava kirliliği yarattığı ve havalandırma olmamasından şikayet ediyor" denildi. Sığınmacılar başlattıkları açlık grevini 5 Ocak'ta sonlandırmıştı.

AB: Bosnalı yetkililer sorumlu

AB raporunda Bosnalı yetkililer bu durumdan sorumlu tutulurken, Bosnalı yetkililerin gerekli finansman sağlandığı halde AB ve uluslararası ortaklar tarafından verilen tavsiye ve değerlendirmeleri dikkate almadığına dikkat çekiliyor.

Ancak Avrupa Parlamentosu'nda Yeşiller grubu başkanı olan Ska Keller AB'nin de bu sorunda payı olduğunu düşünüyor. Keller Bosna'da mahsur kalan sığınmacıların Hırvatistan'dan şiddet zoruyla ve yasa dışı yollardan geri gönderildiğini belirterek Hırvatistan'ı buna son vermeye çağırdı. Keller AB'nin sığınmacıların "insani olmayan koşullarına gözünü kapatmaması" gerektiğini kaydetti.

Epd, KNA / SSB, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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