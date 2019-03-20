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AB’den Brexit Ertelemesine Koşullu Destek

20.03.2019 22:28 | Son Güncelleme

AB Theresa May'in Brexit'i 30 Haziran'a kadar erteleme talebine yanıtverdi. AB ertelemeyi ancak May’in iki kez reddedilen Brexit anlaşması için parlamentodan onay alması halinde kabul edeceğini belirtti

AB’den Brexit Ertelemesine Koşullu Destek

İngiltere’nin Brexit’ten ayrılmaya karar vermesinin ardından yaşanan kaos çözülemeyince Başbakan Theresa May, Avrupa Birliği’nden (AB) 29 Mart olan Brexit tarihinin 30 Haziran’a kadar ertelenmesini istedi.

AB ise bu ertelemeyi ancak May’in iki kez reddedilen Brexit anlaşması için parlamentodan onay alması halinde kabul edeceğini belirtti. Aksi halde İngiltere daha uzun bir Brexit ertelemesiyle ya da Birlik’ten anlaşmasız ayrılık olasılığıyla karşı karşıya kalacak.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a konuyla ilgili mektup yazan May, Brexit’in iki yıl önce üzerinde mutabık kalındığı gibi 29 Mart’tan önce gerçekleşemeyeceğinin açık olduğunu söyledi. May erteleme talebindeki gerekçelerini Perşembe günü Brüksel’de yapılacak AB liderleri zirvesinde gündeme getireceğini kaydetti.

Tusk ise kısa bir gecikmenin mümkün olacağı ancak bunun ön koşulunun AB’den çıkış anlaşmasının İngiltere parlamentosundan onay alması olacağını söyledi.

İngiltere’de muhalifler ve May’in muhafazakar hükümetindeki AB yanlıları ise daha uzun bir ertelemeden yana. Bu kesim sadece birkaç ay ertelemenin İngiltere’yi bu kez de yaz aylarında anlaşmasız ayrılık seçeneğiyle karşı karşıya bırakabileceğini söylüyor.

Ancak uzun bir erteleme May’in farklı görüşlerdeki partisinin Brexit yanlısı kesimlerini öfkelendirebilir ve İngiltere’nin 23-26 Mayıs günlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmasına neden olabilir.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas “Eğer Avrupa Konseyi İngiltere için Brexit tarihini erteleyecekse şunu bilmeliyiz: Neden? Neden? Neden?” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise ertelemenin ancak May’in üzerinde uzlaşılan anlaşmayı sonuçlandırma konusunda garanti vermesi halinde uygulanabileceğini söyledi.

Trump Jr.: ‘May babamı dinlemeliydi’

Konuyla ilgili Washington’dan da yorum geldi. Başkan Donald Trump’ın oğlu Trump Jr. İngiltere Başbakanı için “May babamı dinlemeliydi” dedi. Başkan Donald Trump, geçen yıl May’e daha iyi anlaşma koşulları için AB’yi mahkemeye vermesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Daily Telegraph gazetesine yazdığı yazıda Trump Jr. Londra “elitlerini” ve Brüksel’i Brexit’i baltalamakla suçladı. Trump Jr. “İngiltere’de demokrasi neredeyse ölmüş durumda” dedi.

May’in Brexit anlaşmasını gelecek hafta üçüncü kez parlamentoya taşıması bekleniyor.

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