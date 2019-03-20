AB’den Brexit Ertelemesine Koşullu Destek

İngiltere’nin Brexit’ten ayrılmaya karar vermesinin ardından yaşanan kaos çözülemeyince Başbakan Theresa May, Avrupa Birliği’nden (AB) 29 Mart olan Brexit tarihinin 30 Haziran’a kadar ertelenmesini istedi.

AB ise bu ertelemeyi ancak May’in iki kez reddedilen Brexit anlaşması için parlamentodan onay alması halinde kabul edeceğini belirtti. Aksi halde İngiltere daha uzun bir Brexit ertelemesiyle ya da Birlik’ten anlaşmasız ayrılık olasılığıyla karşı karşıya kalacak.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a konuyla ilgili mektup yazan May, Brexit’in iki yıl önce üzerinde mutabık kalındığı gibi 29 Mart’tan önce gerçekleşemeyeceğinin açık olduğunu söyledi. May erteleme talebindeki gerekçelerini Perşembe günü Brüksel’de yapılacak AB liderleri zirvesinde gündeme getireceğini kaydetti.

Tusk ise kısa bir gecikmenin mümkün olacağı ancak bunun ön koşulunun AB’den çıkış anlaşmasının İngiltere parlamentosundan onay alması olacağını söyledi.

İngiltere’de muhalifler ve May’in muhafazakar hükümetindeki AB yanlıları ise daha uzun bir ertelemeden yana. Bu kesim sadece birkaç ay ertelemenin İngiltere’yi bu kez de yaz aylarında anlaşmasız ayrılık seçeneğiyle karşı karşıya bırakabileceğini söylüyor.