HABER

AB’den Brexit kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği’nin (AB), İngiltere’nin Brexit’i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020’ye kadar erteleme talebini kabul edildiğini söyledi.Avrupa Birliği (AB), kördüğüme dönen Brexit ile ilgili yeni bir karar aldı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği’nin (AB), İngiltere’nin Brexit’i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020’ye kadar erteleme talebini kabul edildiğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB), kördüğüme dönen Brexit ile ilgili yeni bir karar aldı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin Brexit’i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020’ye kadar erteleme talebini kabul edildiğini söyledi. Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Avrupa Birliği’nin 27 üyesi, İngiltere’nin Brexit’i 31 ocak 2020 tarihine kadar “esnek bir şekilde” ertelemeye onay verdi. Karar, yazılı bir prosedür ile resmiyet kazanacak” ifadesini kullandı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklamaAltun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklama
MHP'den af açıklaması! Sayı vererek açıkladılar!MHP'den af açıklaması! Sayı vererek açıkladılar!

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Fahrettin Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun ardından dünyaya mesaj

Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklama

MHP'li Yıldız: Teklifin yasalaşması halinde 129 bin kişi tahliye olacak

MHP'den af açıklaması! Sayı vererek açıkladılar!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bağdadi' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bağdadi' açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Bağdadi' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Bakan'ın katıldığı programda fenalaştı

Belediye Başkanı Bakanın katıldığı programda fenalaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.