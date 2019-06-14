AB’den Brexit resti: “Mümkün olan tek anlaşma masada”

Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier Birleşik Krallık’ın AB’den çekilmesi süreci üzerine müzakere edilebilinecek tek anlaşmanın İngiltere’nin istifa eden Başbakanı Theresa May tarafından AB’ye sunulan Brexit anlaşması olduğunu söyledi.

AB Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması olarak bilinen Brexit süreci hakkında açıklamada bulundu. Paris’te düzenlenen bir toplantıda konuşan Barnier, düzenli bir geri çekilme için mümkün olan tek anlaşmanın İngiltere’nin istifa eden Başbakanı Theresa May tarafından Brüksel’de müzakere edilen geri çekilme anlaşması olduğunu açıkladı.

“Yeni başbakanın bize söyleyeceği şeyleri bekliyoruz”

Barnier, “Bir kez daha sakince tekrar ediyorum ki Birleşik Krallık hala Avrupa Birliği’nden ayrılmak istiyor. Bu yüzden masada olan anlaşma, düzenli bir geri çekilme için mümkün olan tek anlaşma. Burası bizim olduğumuz yer. Londra yeni bir başbakan arıyor. Yeni başbakanın bize söyleyeceği şeyleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.