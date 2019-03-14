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AB'den Brexit tarihini erteleme adımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 13:03 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye ülkelere İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması için "uzun bir süre" verilmesi çağrısında bulunacağını açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye ülke liderlerinden Brexit ayrılık tarihinin "uzun bir süre" ertelenmesini talep edeceğini bildirdi.

Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelere 29 Mart olarak belirlenen Brexit tarihini "uzun bir süre" erteleme çağrısında bulunacağını belirtti.

Söz konusu erteleme durumunun "İngiltere'nin net bir ayrılık stratejisi belirlemesi" halinde olacağını belirten Tusk, İngiltere'nin kendi içinde mutabakat sağlaması gerektiğine dikkati çekti.

AB ile İngiltere arasında varılan Brexit anlaşmasını reddeden İngiliz Parlamentosu, dün de aldığı kararla anlaşmasız ayrılığı devre dışı bırakmıştı. Parlamento, bugün, Brexit'in ertelenmesini görüşerek oylayacak.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52'yle Brexit kararı almıştı.

Ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de resmen başlatan İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit ingiltere Konsey Tusk

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