BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birlik ile İngiltere arasında devam eden Brexit müzakereleri sürecinde uzlaşı sağlanabileceğini bildirdi.

Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit müzakerelerinde "çıkmaza girildiği" yönündeki ifadesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

İngiltere'nin yakın dostu ve May'in gerçek bir hayranı olduğunu belirten Tusk, "Müzakerelerin mantığını anlarken herkes için olumlu olacak bir uzlaşı sağlanmasının hala mümkün olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Tusk, müzakerelerin başından itibaren Brexit'ten kaynaklanacak zararı en aza indirecek bir anlaşma sağlamaya odaklandıklarına dikkati çekerek, gelecekte AB ile İngiltere arasındaki ilişkileri en iyi şekilde sürdürmek istediklerini kaydetti.

İngiltere'nin teklifini ciddi şekilde değerlendirdiklerine işaret eden Tusk, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır ve gelecekteki ekonomik iş birliği konularında İngiltere'nin teklifinin "tekrar çalışılması ve daha fazla müzakere edilmesi" gerektiğini vurguladı.