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AB'den "Brexit'te uzlaşı mümkün" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:48 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "(Brexit) Müzakerelerin mantığını anlarken herkes için olumlu olacak bir uzlaşı sağlanmasının hala mümkün olduğuna inanıyorum"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birlik ile İngiltere arasında devam eden Brexit müzakereleri sürecinde uzlaşı sağlanabileceğini bildirdi.

Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit müzakerelerinde "çıkmaza girildiği" yönündeki ifadesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

İngiltere'nin yakın dostu ve May'in gerçek bir hayranı olduğunu belirten Tusk, "Müzakerelerin mantığını anlarken herkes için olumlu olacak bir uzlaşı sağlanmasının hala mümkün olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Tusk, müzakerelerin başından itibaren Brexit'ten kaynaklanacak zararı en aza indirecek bir anlaşma sağlamaya odaklandıklarına dikkati çekerek, gelecekte AB ile İngiltere arasındaki ilişkileri en iyi şekilde sürdürmek istediklerini kaydetti.

İngiltere'nin teklifini ciddi şekilde değerlendirdiklerine işaret eden Tusk, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır ve gelecekteki ekonomik iş birliği konularında İngiltere'nin teklifinin "tekrar çalışılması ve daha fazla müzakere edilmesi" gerektiğini vurguladı.

Tusk, Salzburg'da dün yapılan AB Gayriresmi Zirvesi'nde İngiltere'nin duruşunun şaşırtıcı biçimde sert ve uzlaşılmaz olduğunun altını çizdi.

- Brexit süreci

İngiliz hükümeti, 6 Temmuz'da açıkladığı yeni müzakere yaklaşımında, AB ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı. May, Kuzey İrlanda konusunda tarafların mutabık kaldığı çözüme ulaşılmadıkça İngiltere'nin belirsiz bir süre için bütün olarak Gümrük Birliği içinde kalmasına yol açacak bir "tedbir" maddesini de kabul etmişti.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak.

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AB Avrupa Brexit Donald Tusk ingiltere Müzakere

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