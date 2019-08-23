AB’den Brezilya’ya Ticaret Anlaşmasında ‘Amazon’ Tehdidi 

Macron, Brezilya Devlet Başkanı’nı iklim değişikliği konusunda verdiği taahhütlere ilişkin olarak yalan söylemekle suçladı. Bolsonaro ise Fransa’daki zirvede Brezilya’nın olmayacağını söyleyerek bu açıklamaya tepki gösterdi, Fransız liderin yangını siyasi kazanım için kullandığını ve konunun da Brezilya’nın iç meselesi olduğunu savundu. Brezilya lideri Bolsonaro yangınla mücadele için bir kararname çıkararak orduyu göndermeyi değerlendirdiğini belirtti.

Brezilya’nın sağcı lideri Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarındaki yangının söndürülmesi konusunda yeterli çaba göstermemekle eleştirilmiş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “uluslararası kriz” olarak nitelediği konunun bu hafta sonu Fransa’da yapılacak olan G7 Zirvesi’nde ele alınması gerektiğini savunmuştu.

Çevre örgütleri, siyasetçiler ve ünlülerin tepki gösterdiği Amazon yağmur ormanlarındaki yangın Brezilya ve Avrupa ülkeleri arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Fransa ve İrlanda, Avrupa Birliği’nin Brezilya’nın da aralarında olduğu Güney Amerika Ortak Pazarı ülkeleriyle ticaret anlaşmasını, bloke etme uyarısında bulundu.

Avrupa ülkeleri de Brezilya hükümeti üzerindeki baskıyı ticaret anlaşması görüşmelerini öne sürerek arttırıyor. Fransa ve İrlanda, Brezilya’nın Amazon yağmur ormanlarındaki yangının söndürülmesi için hareket geçmemesi halinde, Avrupa Birliği ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay’ı kapsayan Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) ile arasındaki ticaret anlaşmasını bloke etme tehdidinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Amazon ormanlarını korumak için uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Johnson da Amazon yangınları için “uluslararası kriz” nitelemesinde bulundu.

Almanya’dan Macron’a destek

Almanya’dan da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un konunun G7 zirvesinde ele alınması yönündeki çağrısına destek geldi. Almanya Çevre Bakanı Svemja Schulze, Mercosur ticaret anlaşmasının yağmur ormanlarının korunacağına ilişkin güvence olmadan yapılamayacağı mesajını verdi. Alman bakan “Güney Amerika ve özellikle Brezilya, yağmur ormanlarının korunması konusunda desteğimizi hak ediyor. Ancak Brezilya bu yardımı kendisi istemeli” dedi.