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AB'den Bulgaristan hudut polisine araç desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 22:18 | Son Güncelleme

AB'den Bulgaristan hudut polisine araç desteği

SOFYA (AA) - Avrupa Birliği (AB), dış sınırlarının güvenliğini sağlamak üzere Bulgaristan'ın hudut polisine 70 adet arazi aracı hibe etti.

Ülkenin, Türkiye ile olan sınırına yakın Elhovo Hudut Polis Müdürlüğünde düzenlenen araçların teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, “Bulgaristan’ın da görev paylaşımı yaptığı AB'nin de dış sınırlarını koruma sorumluluğuna büyük önem veriyoruz." dedi.

Son model güçlü arazi araçlarının hudut polisinin çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştıracağını söyleyen Marinov, "Araçlar, ortak dış sınırlarımıza yönelik düzensiz göç baskısı ile mücadele çabalarımızı desteklemek üzere, AB’nin iç güvenlik fonunun acil yardım mekanizması üzerinden bize hibe ediliyor. AB, gerçekten ortak dış sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere harcadığımız çabalarımıza büyük değer veriyor." diye konuştu.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 3,6 milyon avro değerinde olan araçların ülkenin AB üyesi olmayan komşuları Türkiye, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’ya yakın sınır bölgelerindeki personelin ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi.

Bulgaristan hudut polisi, Türkiye’deki Hamzabeyli’nin karşısındaki Elhovo’nun yanı sıra Kuzey Makedonya sınırındaki Kyüstendil ve Sırbistan sınırındaki Dragoman olmak üzere toplam 816 kilometrelik bir sınır güzergahının güvenliğini sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Bulgaristan düzensiz göç

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