AB'den Çin ve Rusya'ya dijital savaş suçlaması

Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Çin'i Avrupa'daki demokrasileri baltalamak amacıyla yalan haber ve dezenformasyonu kullanarak "dijital savaş" yürütmekle suçladı.

Perşembe günü Brüksel'de dezenformasyon uzmanlarının katıldığı konferansta konuşan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, AB'nin dijital savaşla mücadele etmek için araçlar geliştirmesi gerektiğini söyledi. İki ülkenin "bilgiyi silahlaştırdığını" savunan Jourova, Avrupa "bu saldırganlık ve müdahaleyi hoşgörmeyeceğini göstermediği" sürece Pekin ve Moskova'nın geri adım atmayacağını kaydetti.

Jourova, Rusya ve Çin'in "dijital savaş" yöntemini, sözkonusu yöntemin "etkili ve ucuz" olmasından ötürü benimsediğini söyledi. Jourova, "Sarf edilecek birkaç sözün bu ülkeleri bunu yapmaktan caydıracağına inanacak kadar saf değilim" diye konuştu. AB'nin "kendini ve topraklarını savunmak için en etkin araçları bulmak zorunda olduğunu" belirten Jourova, bunlara fon ve yeni politikaların da dahil olduğunu ifade etti.

Resmi unvanıyla "Değerler ve Saydamlık"tan sorumlu olan Jourova, AB üyesi ülkelerde demokratik ilkelerin korunması için sürdürülen çalışmaları yönetiyor.

AP/BÜ,HS

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