HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB'den Çin ve Rusya'ya dijital savaş suçlaması

AB'den Çin ve Rusya'ya dijital savaş suçlaması

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

Rusya ve Çin’in yalan haber ve dezenformasyon vasıtasıyla Avrupa demokrasilerine zarar vermeyi amaçladığını söyleyen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, AB’nin kendini savunması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Çin'i Avrupa'daki demokrasileri baltalamak amacıyla yalan haber ve dezenformasyonu kullanarak "dijital savaş" yürütmekle suçladı.

Perşembe günü Brüksel'de dezenformasyon uzmanlarının katıldığı konferansta konuşan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, AB'nin dijital savaşla mücadele etmek için araçlar geliştirmesi gerektiğini söyledi. İki ülkenin "bilgiyi silahlaştırdığını" savunan Jourova, Avrupa "bu saldırganlık ve müdahaleyi hoşgörmeyeceğini göstermediği" sürece Pekin ve Moskova'nın geri adım atmayacağını kaydetti.

Jourova, Rusya ve Çin'in "dijital savaş" yöntemini, sözkonusu yöntemin "etkili ve ucuz" olmasından ötürü benimsediğini söyledi. Jourova, "Sarf edilecek birkaç sözün bu ülkeleri bunu yapmaktan caydıracağına inanacak kadar saf değilim" diye konuştu. AB'nin "kendini ve topraklarını savunmak için en etkin araçları bulmak zorunda olduğunu" belirten Jourova, bunlara fon ve yeni politikaların da dahil olduğunu ifade etti.

Resmi unvanıyla "Değerler ve Saydamlık"tan sorumlu olan Jourova, AB üyesi ülkelerde demokratik ilkelerin korunması için sürdürülen çalışmaları yönetiyor.

AP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştuAralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pekin'de evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

Evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

Milyarder Ay yolculuğu için 'özel arkadaş' kararını değiştirdi!

Japon milyarder Ay yolculuğu için 'özel arkadaş' arıyordu

Yunanistan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan vekile tepki

Vekil, Türk Bayrağı'nı yırtmıştı

Ünlü ressamın bronz heykelleri çalındı!

Ünlü ressamın bronz heykelleri çalındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.