AB'den Çin'e BBC Yasağını Kaldırma Çağrısı

İngiliz yayın kurumu BBC’nin televizyon kanalına Çin’de yayın yasağı getirilmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) Çin yönetimine kararı geri çevirme çağrısı yaptı.
Çin hükümeti bu kararı, İngiltere’nin Çin devlet kanalı CGTN’nin yayın iznini iptal etmesinin ardından almıştı.
AB’den bugün yapılan resmi açıklamada, Pekin’in BBC’ye yönelik yürürlüğe koyduğu yasağın “Çin sınırları içinde ifade özgürlüğü ve bilgiye erişimi daha da kısıtladığı” savunuldu. Açıklamada ayrıca Çin’in bu kararının Çin Anayasası ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de aykırı olduğu ifade edildi.
Çin yönetimi kontrolundaki özerk Hong Kong’da da BBC’nin radyo kanalına getirilen yayın yasağının da eleştirildiği açıklamada, “AB basın özgürlüğü ve çoğulculuğun yanı sıra hem online hem de diğer platformlarda ifade özgürlüğünü korumaya güçlü bir şekilde bağlı kalmaya devam edecektir. Buna, görüş beyan etme ve herhangi bir müdahale olmadan bilgi edinme hakları da dahil” denildi.
Çin’in basın ve yayından sorumlu kurumu, BBC’nin televizyon kanalına getirilen yasağa gerekçe olarak BBC’nin “Çin’in ulusal çıkar ve etnik bütünlüğüne” zarar verici nitelikte yayın yaptığını iddia etti.
İngiltere her ne kadar artık AB üyesi olmasa da Avrupa Konseyi üyesi olduğundan AB yetkilileri konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi. Çin’deki İngiliz, Amerikan ve diğer yabancı basın mensupları da BBC yasağıyla ilgili kaygılarını dile getirdi.
İngiltere’de iletişim faaliyetlerinin gözetiminden sorumlu Ofcom, Çin devlet kanalı CGTN’nin yayın lisansını, Çin Komünist Partisi propagandası yapıldığı gerekçe gösterilerek 4 Şubat tarihinde iptal etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözücü de Ofcom’un bu kararını “ideolojik önyargıya dayalı siyasi bir adım” olarak nitelendirerek Çin yönetiminin tepkisini ortaya koymuştu.
İngilizce yayın yapan CGTN’nin Londra’da ofisi bulunuyor