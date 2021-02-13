AB'den Çin'e BBC Yasağını Kaldırma Çağrısı

İngiliz yayın kurumu BBC’nin televizyon kanalına Çin’de yayın yasağı getirilmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) Çin yönetimine kararı geri çevirme çağrısı yaptı.

Çin hükümeti bu kararı, İngiltere’nin Çin devlet kanalı CGTN’nin yayın iznini iptal etmesinin ardından almıştı.

AB’den bugün yapılan resmi açıklamada, Pekin’in BBC’ye yönelik yürürlüğe koyduğu yasağın “Çin sınırları içinde ifade özgürlüğü ve bilgiye erişimi daha da kısıtladığı” savunuldu. Açıklamada ayrıca Çin’in bu kararının Çin Anayasası ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de aykırı olduğu ifade edildi.

Çin yönetimi kontrolundaki özerk Hong Kong’da da BBC’nin radyo kanalına getirilen yayın yasağının da eleştirildiği açıklamada, “AB basın özgürlüğü ve çoğulculuğun yanı sıra hem online hem de diğer platformlarda ifade özgürlüğünü korumaya güçlü bir şekilde bağlı kalmaya devam edecektir. Buna, görüş beyan etme ve herhangi bir müdahale olmadan bilgi edinme hakları da dahil” denildi.

Çin’in basın ve yayından sorumlu kurumu, BBC’nin televizyon kanalına getirilen yasağa gerekçe olarak BBC’nin “Çin’in ulusal çıkar ve etnik bütünlüğüne” zarar verici nitelikte yayın yaptığını iddia etti.