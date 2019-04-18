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AB'den Çin'e insan hakları uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:38 | Son Güncelleme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "Çin ile ikili ilişkilerimizde insan haklarının ekonomik çıkarlardan daha az önemli olmadığı mesajını net şekilde veriyoruz"

STRAZBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Çin ile ikili ilişkilerimizde insan haklarının ekonomik çıkarlardan daha az önemli olmadığı mesajını net şekilde veriyoruz." dedi.

Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Çin'deki insan hakları durumuna ilişkin oturumda konuşan Mogherini, AB'nin son dönemde Çin ile daha yoğun ilişki kurduğunu anımsattı.

Mogherini, bu ilişkinin "dürüst ve açık ilkelere" dayandığını belirterek, "Çin ile ikili ilişkilerimizde insan haklarının ekonomik çıkarlardan daha az önemli olmadığı mesajını net şekilde veriyoruz." diye konuştu.

Çin'in ekonomik ve sosyal haklar alanlarında ilerleme kaydettiğini ancak ülkedeki genel insan hakları durumunun kötüleştiğini ifade eden Mogherini, temel özgürlüklerin ihlal edilmesinin sürdüğünü kaydetti.

Mogherini, "Hepimiz Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurları ve diğer azınlıkları hedef alan siyasi eğitim kampları, toplu gözetim ve seyahat kısıtlamalarına ilişkin raporları gördük." dedi.

Çinli yetkililerle görüşmelerinde bu konuları gündeme getirdiğini aktaran Mogherini, özellikle insan hakları konusunda AB'nin tutarlı davranması gerektiğini bildirdi.

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AB çin eğitim kampları insan hakları sincan Uygur

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