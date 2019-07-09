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AB'den Çin'e uluslararası hukuka uyma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Çin'e "709 operasyonlarına" yönelik uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) tarafından, Çin hükümetinin tutukladığı yaklaşık 300 insan hakları avukatı ve aktivistin yargılanma süreçlerinde uluslararası hukukun ihlal edildiği belirtilerek, "AB, Çin'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor." ifadesi kullanıldı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Çin'in 4 yıl önce "709 operasyonları" kapsamında 300'den fazla insan hakları avukatı ve aktivisti tutukladığı anımsatıldı.

Söz konusu kişilere, uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek, düzgün şekilde müdafaa hakkı tanınmadığı ifade edilen açıklamada, aynı zamanda kamuoyunun, gazetecilerin ve aile yakınlarının duruşmaları takip etmelerine izin verilmediği vurgulandı.

Serbest bırakılanların da denetim ve kısıtlamalara tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, "AB, Çin'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Çin'e "709 operasyonları" kapsamında tutukladığı tüm mahkumları serbest bırakma çağrısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
709 operasyonlarına AB çin insan hakları uluslararası hukuk

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