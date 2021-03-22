AB'den Çin'e yaptırım kararı

Sincan'daki dört parti ve bölge yetkilisi ile bir örgüt yaptırım listesine alındı.Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları bugün yaptıkları toplantıda Uygur azınlığa yönelik uygulamalardan dolayı Çin'e yaptırım uygulanması kararı aldı. Karara göre, Sincan'daki dört parti ve bölge yetkilisi ile Sincan'daki organizasyon yaptırım listesine alındı. Yaptırım uygulanan kişilerin isimlerinin pazartesi günü AB'nin resmi gazetesinde yayımlanması bekleniyor.

Böylece AB otuz yıldan bu yana ilk kez Çin'e karşı insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı almış oldu. Son olarak 1989 yılında Tiananmen Meydanı'ndaki protestoların kolluk güçleri tarafından şiddet kullanılarak bastırılması nedeniyle Çin'e yaptırım uygulanması kararı alınmış, iki Çin vatandaşı ile bir firma yaptırım listesine alınmıştı.

Yaptırımlar ile insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların AB'ye seyahat etmesi engellenirken, AB'deki varlıkları da donduruluyor. Örgüt ve şirketlere yönelik yaptırımlarda ise varlıkların dondurulmasının yanı sıra bu şirketlerle iş ilişkileri yürütülmesi de yasaklanıyor.