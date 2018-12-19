HABER

AB'den diplomatik yazışmaların ele geçirildiği iddiasına soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:43 | Son Güncelleme

AB Konseyi: - "İddiaların farkındayız ve soruşturuyoruz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Brüksel'in diplomatik yazışmalarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği iddiasının soruşturulduğunu bildirdi.

AB Konseyi Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "iddiaların farkında olunduğu" ve "konunun soruşturulduğu" belirtilerek, "Konsey Sekretaryası, iddialar ya da operasyonel güvenliği ilgilendiren konular hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor." ifadesi yer aldı.

New York Times gazetesinin dün yayımlanan haberine göre, siber korsanlar, üç yıl boyunca AB'nin diplomatik iletişim ağına erişti.

Haberde, söz konusu bilgisayar korsanlığı tekniğinin Çin ordusununki ile benzerlik gösterdiği iddia edildi.

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırıİYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yılı kutlandıAtatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yılı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB New York Times

En Çok Okunan Haberler

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de köpeğe kezzaplı işkence!

Ağzına kezzap döküp, kulaklarını kesmişler!

Adana'da İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı

İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı

İstanbul'da kâbus gibi bir gün!

İstanbul'da kâbus gibi bir gün!

Afyonkarahisar'da inanılmaz olay! Çamura saplanan genç bir gün sonra kurtarıldı

Çamura saplanan genç bir gün sonra kurtarıldı

Polis teşkilatında FETÖ operasyonu!

Emniyet müdürleri gözaltına alınıyor!

Köpeklerden kaçarken çamura saplanan genç kurtarıldı

Köpeklerden kaçarken çamura saplanan genç kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.