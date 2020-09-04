AB’den Doğu Akdeniz İçin Konferans Teklifi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin 24-25 Eylül’de düzenleyecekleri zirvede Türkiye’ye karşı “havuç ve sopa” yaklaşımını içeren bir karar vereceklerini bildirdi. Michel, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi düşürmek için çok taraflı bir konferans önerisi getirdiklerini açıkladı.

Reuters ve diğer 5 Avrupa haber ajansına konuşan Michel, AB üyeleri Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile NATO müttefiki Türkiye arasında petrol ve doğalgaz kaynakları üzerinde tırmanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

AB konuyla ilgili olarak daha önce Ankara’ya karşı hafif çapta yaptırımlar getirmişti. Ancak, 27 AB ülkesi lideri konuyu tekrar ele almaya hazırlanıyor. Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Konsey Başkanı Charles Michel, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın egemenliğine olan desteğinin yeniden altını çizeceğini belirtti.

Charles Michel, “Havuç ve sopa yaklaşımını içeren dış politikamızdaki araçları tespit edeceğiz; ilişkileri geliştirmek için hangi araçlara sahip olduğunu ve bize saygı gösterilmemesi halinde hangi araçlarla karşılık vermemiz gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapacağız. Saygı görmek istiyoruz” diye konuştu.