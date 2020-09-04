AB’den Doğu Akdeniz İçin Konferans Teklifi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin 24-25 Eylül’de düzenleyecekleri zirvede Türkiye’ye karşı “havuç ve sopa” yaklaşımını içeren bir karar vereceklerini bildirdi. Michel, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi düşürmek için çok taraflı bir konferans önerisi getirdiklerini açıkladı.
Reuters ve diğer 5 Avrupa haber ajansına konuşan Michel, AB üyeleri Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile NATO müttefiki Türkiye arasında petrol ve doğalgaz kaynakları üzerinde tırmanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.
AB konuyla ilgili olarak daha önce Ankara’ya karşı hafif çapta yaptırımlar getirmişti. Ancak, 27 AB ülkesi lideri konuyu tekrar ele almaya hazırlanıyor. Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Konsey Başkanı Charles Michel, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın egemenliğine olan desteğinin yeniden altını çizeceğini belirtti.
Charles Michel, “Havuç ve sopa yaklaşımını içeren dış politikamızdaki araçları tespit edeceğiz; ilişkileri geliştirmek için hangi araçlara sahip olduğunu ve bize saygı gösterilmemesi halinde hangi araçlarla karşılık vermemiz gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapacağız. Saygı görmek istiyoruz” diye konuştu.
Zirveden önce Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Malta’yı ziyaret etmeyi planlayan Michel ayrıca, kilit taraflar ve NATO’nun da katılımıyla Doğu Akdeniz konusunda bir uluslararası konferans düzenlenmesi teklifinde bulundu.
Böyle bir konferansın “bölgede gerilimi düşürmenin ve diyalog kanalı sunmanın en iyi yolu olabileceğini” kaydeden Michel, bu fikrini Atina ve Ankara’yla da paylaştığını söyledi. Michel, “Son birkaç haftada olanlar bu şekilde devam edemez” ifadesini kullandı.
Michel, konferansta Doğu Akdeniz’de deniz sınırları, enerji, güvenlik ve göç gibi zor meselelerin tartışılabileceğini söyledi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin Türkiye’ye yönelik atabileceği teşvik edici ya da cezalandırıcı adımlarla ilgili somut bir ayrıntı paylaşmadı.
Ankara, uzun zamandır Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasını yenilemeyi arzuluyor ancak bu süreç, 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayata geçirdiği geniş kapsamlı terörle mücadele yasasına eleştiriler nedeniyle halen askıda.
Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci de Erdoğan yönetimine tepkiler yüzünden neredeyse durmuş durumda.
Diğer taraftan AB, milyonlarca Suriyeli, diğer mülteciler ve göçmenlerin Avrupa’ya yönelmesini önlemek için Türkiye’ye güveniyor. Göçmenlik konusundaki tartışmalar Avrupa’da son yıllarda milliyetçi partilerin güçlenmesini hızlandırdı.
AB, mültecileri topraklarında barındırmaya destek için Ankara’ya 6 milyar Euro yardım sözü vermişti ancak Ankara bu sürecin çok yavaş ilerlediğinden şikayet ediyor. AB’nin Türkiye’ye yönelik olumlu bir jest olarak örneğin bu miktarı arttırma kararı alabileceği yorumları yapılıyor.
Türkiye’nin AB’ye vizesiz seyahat talebi de Birlik üyeleri içerisinde yine Erdoğan’ın insan hakları karnesine tepkiler nedeniyle tartışmalara neden oluyor.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, olası AB yaptırımlarıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, AB’nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’yi cezalandırması durumunda Ankara’dan işbirliği beklememesi gerektiği uyarısında bulundu.
“O saatten sonra AB Türkiye ile mülteci konusunda bir işbirliği beklemesin” diyen Çelik, AB’nin bir yandan Doğu Akdeniz’le ilgili olarak yaptırımlar uygularken diğer yandan başka alanlarda işbirliğine devam edebileceğini düşünmemesi gerektiğini kaydetti.