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AB'den Doğu Akdeniz ve DEAŞ'lı militanlar açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:39 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "(Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri) AB, tedbir listesine alınacak kişi ve kurumları belirleyebilir. Bunun yapılıp yapılmayacağına ve ne zaman olacağına ise bakacağız" - "(Irak ve Suriye'de savaşmış olan AB vatandaşı DEAŞ'lıların iadesi) Bu konu, AB üyesi devletlerin yetki alanına giriyor. Her üyenin bununla başa çıkmak için farklı mevzuatı var" - "(İran nükleer anlaşması) Anlaşmanın tam olarak uygulanması için çabalarımızı sürdüreceğiz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler kapsamında kabul edilen çerçeve belgenin ardından, kısıtlayıcı önlem alacakları kişi ve kurumlar üzerinde çalışabileceklerini bildirdi.

Mogherini, Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, bakanların, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı uygulamak istediği kısıtlayıcı tedbirlere ilişkin bir çerçeve belgesinde anlaştığını hatırlattı.

AB üyesi ülkelerin çerçeve belgeyi kabul etmesinin ardından atılacak adımlara değinen Mogherini, "AB, tedbir listesine alınacak kişi ve kurumları belirleyebilir. Bunun yapılıp yapılmayacağına ve ne zaman olacağına ise bakacağız." diye konuştu.

- Irak ve Suriye'de savaşmış AB vatandaşlarının iadesi

Mogherini, Irak ve Suriye'de savaşmış olan AB vatandaşı DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine ilişkin, "Bu konu, AB üyesi devletlerin yetki alanına giriyor. Her üyenin bununla başa çıkmak için farklı mevzuatı var. AB düzeyinde ise bu konuyla ilgilenmek için ne yetkimiz ne de arzumuz var. Öte yandan, bundan yaklaşık bir yıl önce AB olarak, üye devletlere koordinasyon konusunda yardımcı olabileceğimizi iletmiştim." şeklinde konuştu.

- "İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması için çalışacağız"

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetini değerlendiren Mogherini, Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda bakanların "İran ile nükleer anlaşmaya tam bağlılıklarını yinelediğini" belirtti.

Mogherini, "Her ne kadar İran nükleer anlaşmasının korunması gittikçe zorlaşsa da bu anlaşma güvenliğimiz için kritik önemde. Anlaşmanın tam olarak uygulanması için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AB DEAŞ Doğu Akdeniz İRAN Mogherini

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