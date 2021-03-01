HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB'den Dört Üst Düzey Rus Bürokrata Navalny Yaptırımı

AB'den Dört Üst Düzey Rus Bürokrata Navalny Yaptırımı

01.03.2021 20:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AB'den Dört Üst Düzey Rus Bürokrata Navalny Yaptırımı

AB Dışişleri Bakanları toplantısından çıkan yaptırım kararı, AB vize yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor

AB, muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması nedeniyle dört Rus üst düzey bürokratı hedef alan yaptırımlar açıkladı. AB Dışişleri Bakanları toplantısından çıkan yaptırım kararı, AB vize yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

Avrupalı kaynaklara göre, AB, Rusya Ceza İnfaz Kurumları Müdürü Aleksander Kalaşnikov, Rusya Soruşturma Komisyonu Başkanı Aleksander Bastrykine, Başsavcı Igor Krasnov ve Rus Ulusal Muhafızları Başkanı Viktor Zolotov'a yaptırım uygulayacak. Rus bürokratlara yaptırım, Salı günü AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko, ülkesinin AB yaptırımlarına "aynı şekilde" yanıt vereceğini söyledi. Rus haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre, Gruşko "Avrupa Birliği kesinlikle yasadışı bir yolda devam ediyor" dedi.

AB, Ekim ayı ortasında, Navalny'nin zehirlenmesinden sonra, Rusya lideri Vladimir Putin'in akrabaları dahil olmak üzere altı Rus vatandaşını cezalandırma kararı almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşıkların son paylaşımına beğeni yağdı Aşıkların son paylaşımına beğeni yağdı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumluErmenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu
Adli yardım nedir?Adli yardım nedir?

En Çok Okunan Haberler

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildi

Tokkal ailesi katliamında yeni detay! Cani eve böyle gelmiş

Tokkal ailesi katliamında yeni detay! Cani eve böyle gelmiş

Erdal Acar'ın eşi hacker kurbanı! Çıplak fotoğrafını paylaştılar

Erdal Acar'ın eşi hacker kurbanı! Çıplak fotoğrafını paylaştılar

Şaşırtan iddia! Herkes ikinci bölümü bekliyor

Şaşırtan iddia! Herkes ikinci bölümü bekliyor

İçişleri duyurdu! Saat 24.00'e kadar yasaktan muaf olacaklar

İçişleri duyurdu! Saat 24.00'e kadar yasaktan muaf olacaklar

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Paşinyan'dan sert sözler

Özür diledi! İşte Paşinyan'a göre yaşananların sorumlusu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu

İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklama saat kaçta olacak?

65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı?

Anaokulu ve kreşler açık mı? Kabine sonrası anaokulu ve kreşler hakkında açıklama olacak mı?

Anaokulu ve kreşler açık mı?

'Anal korona testi' vatandaşlarımızda psikolojik sorunlara neden oluyor

'Anal korona testi' psikolojik sorunlara neden oluyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.