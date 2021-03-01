AB'den Dört Üst Düzey Rus Bürokrata Navalny Yaptırımı

AB, muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması nedeniyle dört Rus üst düzey bürokratı hedef alan yaptırımlar açıkladı. AB Dışişleri Bakanları toplantısından çıkan yaptırım kararı, AB vize yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

Avrupalı kaynaklara göre, AB, Rusya Ceza İnfaz Kurumları Müdürü Aleksander Kalaşnikov, Rusya Soruşturma Komisyonu Başkanı Aleksander Bastrykine, Başsavcı Igor Krasnov ve Rus Ulusal Muhafızları Başkanı Viktor Zolotov'a yaptırım uygulayacak. Rus bürokratlara yaptırım, Salı günü AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko, ülkesinin AB yaptırımlarına "aynı şekilde" yanıt vereceğini söyledi. Rus haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre, Gruşko "Avrupa Birliği kesinlikle yasadışı bir yolda devam ediyor" dedi.

AB, Ekim ayı ortasında, Navalny'nin zehirlenmesinden sonra, Rusya lideri Vladimir Putin'in akrabaları dahil olmak üzere altı Rus vatandaşını cezalandırma kararı almıştı.

