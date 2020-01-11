HABER
  4. AB'den düşen Ukrayna uçağı için "kapsamlı ve şeffaf" soruşturma çağrısı

AB'den düşen Ukrayna uçağı için "kapsamlı ve şeffaf" soruşturma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 21:57 | Son Güncelleme

AB'den düşen Ukrayna uçağı için "kapsamlı ve şeffaf" soruşturma çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği, İran ordusunun "yanlışlıkla" düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları uçağıyla ilgili kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İranlı yetkililerin Ukrayna Havayolları uçağının düşürülmesine ilişkin açıklamalarının not edildiği, bu korkunç trajediden üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de taahhüt ettiği gibi AB'nin İran'ın gerekli tüm iş birliğini göstermesi, uluslararası standartlara uygun kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesini beklediği ifade edildi.

Benzer bir kazanın olmaması için tüm önlemlerin alınmasına dönük çağrı yapılan açıklamada, kazanın nasıl gerçekleştiğinin de aydınlatılması gerektiği belirtildi.

Diğer yandan Borrell, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in kendisine düşen uçakla ilgili bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Borrell, İran'ın bu korkunç olayla ilgili tüm gerçekleri ortaya çıkarmasının önemli olduğunun altını çizdi.

- Uçak füzeyle vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Kadıköy'de 6 katlı binada gazlı şömineden yangın çıktı : 2 yaralı Kadıköy'de 6 katlı binada gazlı şömineden yangın çıktı : 2 yaralı 
Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralıZeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB İRAN uçak Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

Yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu!

3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu! 4 kişi gözaltında

3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu!

Putin 'Erdoğan'la konuştuk' diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var

'Erdoğan'la konuştuk' diyerek açıkladı! Çarpıcı Libya iddiası!

AB'den Erdoğan görüşmesinin ardından dikkat çeken Türkiye açıklaması!

AB'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Silivrililer deprem sonrası sokağa döküldü 

Deprem sonrası sokağa döküldüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.