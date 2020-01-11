AB'den düşen Ukrayna uçağı için "kapsamlı ve şeffaf" soruşturma çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği, İran ordusunun "yanlışlıkla" düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları uçağıyla ilgili kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İranlı yetkililerin Ukrayna Havayolları uçağının düşürülmesine ilişkin açıklamalarının not edildiği, bu korkunç trajediden üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de taahhüt ettiği gibi AB'nin İran'ın gerekli tüm iş birliğini göstermesi, uluslararası standartlara uygun kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesini beklediği ifade edildi.

Benzer bir kazanın olmaması için tüm önlemlerin alınmasına dönük çağrı yapılan açıklamada, kazanın nasıl gerçekleştiğinin de aydınlatılması gerektiği belirtildi.

Diğer yandan Borrell, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in kendisine düşen uçakla ilgili bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Borrell, İran'ın bu korkunç olayla ilgili tüm gerçekleri ortaya çıkarmasının önemli olduğunun altını çizdi.