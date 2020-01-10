HABER
  4. AB'den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı

AB'den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 02:03 | Son Güncelleme

AB'den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin "açık ve detaylı" soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Michel, hayatın kaybedenlerin yakınlarının ne olup ne bittiğini bilme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Michel, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun düşen Ukrayna uçağına ilişkin açık ve detaylı soruşturma çağrılarını destekliyorum." ifadesini kullandı.

- İran'da düşen Ukrayna Havayolları uçağı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek, kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise uçağın İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Nazilli'de 1 haftadır kayıp olan kişi ağaca asılı halde bulunduNazilli'de 1 haftadır kayıp olan kişi ağaca asılı halde bulundu
Evde yalnız yaşayan kişi uykusunda yangına yakalandıEvde yalnız yaşayan kişi uykusunda yangına yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB İRAN Ukrayna uçağı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Trump'tan gerilimi tırmandıracak karar!

Trump'tan gerilimi tırmandıracak karar!

Gerilim sürüyor! ABD üssünün yakınına roket atıldı!

Gerilim sürüyor! ABD üssünün yakınına roket atıldı!

İğrenç olayda kan donduran detaylar! Çocuklara cinsel istismarda bulunup...

İğrenç olayda kan donduran detaylar! Çocuklara cinsel istismarda bulunup...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da kimyasal maddeyle intihar! AFAD ekipleri harekete geçti

Kimyasal maddeyle intihar! Ekipler harekete geçti

9 Ocak 2020 Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

İşte Milli Piyango'da kazandıran numaralar

Bolu'da korku dolu anlar! TIR, akaryakıt istasyonunun marketine böyle daldı

Ölümden kıl payı kurtuldu! Dehşet anları kamerada

9 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 4 milyon TL devretti

Hac kuraları 2020 sorgulama! Hac kura sonuçları açıklandı: E-Devlet ekranıyla hac kura sonuçları

Hac kura sonuçları açıklandı!

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kendisini asan babasını tüm çabalarına rağmen kurtaramadı

Korkunç olay! Eve girince babasını bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.