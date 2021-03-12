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AB'den elektrikli otomobilde iddialı hedef

12.03.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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AB'den elektrikli otomobilde iddialı hedef

Elektrikli otomobil teknolojisinde dünyadaki yarış kızışıyor.

AB, bataryalarda kullanılan lityum-iyon pil hücrelerinde 2025'e kadar Çin'in ardından en büyük ikinci üretici olma hedefini açıkladı.Avrupa Birliği, elektrikli otomobil bataryalarında kullanılan lityum-iyon pil hücrelerinin üretiminde iddialı hedefler belirledi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Birlik'in 2025 yılına kadar "7 ila 8 milyon taşıt için batarya üretecek duruma geleceğini" belirterek Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci batarya üreticisi olma hedefini açıkladı.

AB, 2017 yılında pil hücrelerinde Avrupalı otomobil üreticilerinin Asya'ya bağımlılığını azaltmak amacıyla devlet teşvikleriyle desteklenen kapsamlı bir ittifak oluşturmuştu.AB Komisyonu 2019 yılında pil hücresi üretimi alanındaki ilk projeye onay vermiş, proje için 3,2 milyar euroluk devlet desteği öngörülmüştü.

Komisyon Ocak ayında da 2,9 milyar euroluk yatırım paketine yeşil ışık yakılmıştı. Aynı zamanda batarya ittifakının kurucusu olan Sefsovic, ittifak kapsamında 70'e yakın sanayi projesinin desteklendiğini belirtti.

Dev ittifak

İttifak 14 AB ülkesiyle, aralarında BMW ve Fiat gibi otomobil üreticilerinin de bulunduğu 500 şirket, bilimsel kuruluş ve Avrupa Yatırım Bankasından oluşuyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir batarya fabrikası kuran ABD'li Tesla şirketi de ittifakta yer alıyor.

Yatırımlarla, elektrikli otomobillerin en pahalı unsuru olan bataryanın üretimi sayesinde Avrupalı üreticilerin kâr marjının artırılması amaçlanıyor.

Şimdiye kadar elde edilen kazanımların etkileyici olduğunu söyleyen Sefcovic, "2025'e kadar yapacak çok şey var. Ama o zamana kadar Avrupalı üreticilerin ihtiyacını karşılayacak duruma gelineceği konusunda iyimserim" diye konuştu.

3-4 milyon kişilik istihdam

Batarya üretiminde hammadde temininin yanı sıra nitelikli iş gücünün de önemli rol oynadığına dikkat çeken Sefcovic, tüm üretim zincirinde 2025 yılına kadar yaklaşık 800 bin nitelikli iş gücü açığının oluşmasını beklediklerini söyledi. Sektörde 2025'e kadar 3 ila 4 milyon kişiye istihdam sağlanabileceği tahmin ediliyor.

Sefcovic, AB Komisyonu ile özel şirketlerin Nisan ayında "Horizon Europe" araştırma programı çerçevesinde batarya teknolojilerinin geliştirilmesini de kapsayan 900 milyon euroluk bir anlaşma imzalayacaklarını da bildirdi.

Batarya üretiminde kullanılan lityum, nikel, bakır gibi elementlerin çevre dostu bir şekilde elde edilmesi için bir çalışma grubu oluşturulması ve çerçeve ilkelerin belirlenmesi öngörülüyor.

AFP,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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