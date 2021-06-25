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AB'den Erdoğan'a Kıbrıs uyarısı

25.06.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Erdoğan'ı Kıbrıs'ın Türk tarafına yapacağı ziyaret sırasında gerilimi yükseltip AB ile Ankara arasındaki ilişkileri geliştirme fırsatını riske atmaması için uyardı.

AB'den Erdoğan'a Kıbrıs uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kıbrıs'ın kuzeyine yapacağı ziyarete ilişkin Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'dan uyarı geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan von der Leyen, "Bu bizim için çok hassas bir konu. Bu ziyaretin elbette nasıl geçeceğini gözlemleyeceğimiz ve Avrupa Birliği olarak iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğimiz konusunda çok netiz" dedi.

Von der Leyen, "Bu mesajları açıkça verdik. Ben Cumhurbaşkanı'na bunu bizzat kendim de söyledim. Yani artık olumlu bir sinyal için gerisi ona kalmış durumda" diye ekledi.

Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti, AB'nin Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istediği bir döneme denk geliyor. Ankara ile AB arasındaki ilişkiler geçen yıl özellikle Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nedeniyle gerilmişti.

Erdoğan'ın geçen Kasım ayında, Kıbrıs'ın bölündüğü 1974 yılından beri kapalı olan Maraş'a yaptığı ziyaret ve bu kentin kademeli olarak açılması kararı hem Rum kesiminin hem de AB'nin tepkisine neden olmuştu.

AB Konseyi, Brüksel'deki zirvede, "İlgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon" çözümüne desteğini yinelerken Maraş'ın statüsünün önemine vurgu yaptı. AB üyesi 27 ülkenin hükümet ya da devlet başkanlarından oluşan Konsey, son dönemde Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılmasından duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Macron'dan Türkiye açıklaması

Brüksel'deki AB liderler zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da son birkaç haftada Türkiye ile gerilimin azaldığını vurguladı ancak temkinli davranmayı da ihmal etmeyeceklerini söyledi.

Macron, "Yaz boyunca hem ihtiyatlı olmayı hem de ortak çalışmalara yeniden angaje olmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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