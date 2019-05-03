HABER

AB'den Esed rejiminin saldırılarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:54 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcülüğü: - "(İdlib bölgesine hava saldırıları) Uzun süredir derin acılar çeken bölgedeki sivil halk, bu riski daha fazla kaldıramaz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib bölgesindeki hava saldırılarına ilişkin "Uzun süredir derin acılar çeken bölgedeki sivil halk bu riski daha fazla kaldıramaz." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İdlib bölgesi ve Hama'nın kuzeyinde son günler ve haftalarda artan hava saldırılarının tansiyonu yeniden tırmandırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Uzun süredir derin acılar çeken bölgedeki sivil halk bu riski daha fazla kaldıramaz." ifadeleri kullanıldı.

Tarafların İdlib bölgesindeki sivillerin korunmasına öncelik vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, insani yardımların da kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, İdlib'e yönelik hava saldırılarının bölgede yaşayan 3 milyondan fazla sivilin hayatını tehlikeye attığının altı çizildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Kayıp görme engelli ormanda bulunduKayıp görme engelli ormanda bulundu
Isparta’daki 5 bin yıllık antik kent: Pisidia AntiokheiaIsparta’daki 5 bin yıllık antik kent: Pisidia Antiokheia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB İdlib Suriye

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 sanık için müebbet hapis istemi

Atatürk Havalimanı davasında istenen cezalar belli oldu

5 bin yıldır sır gibi saklıymış! Hepsi gün yüzüne çıkıyor

5 bin yıldır sır gibi saklıymış! Hepsi gün yüzüne çıkıyor

Eyüpsultan Camii gül suyu ile yıkandı

O camiyi temizlerken bakın ne kullandılar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a soruşturma!

Suudi Arabistan'ı çekirgeler bastı! Korkutan görüntü

O ülkeyi çekirgeler bastı! Korkutan görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.